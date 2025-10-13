El documental Chevy Chase muestra el contenido propagado asociado con Sky

Propagar contenido anunciado el lunes a las mipcom eso Cielo se ha sumado a coproducir el largometraje documental “I’m persecucion chevy and You’re Not”, un documental autorizado pero sin filtrar sobre la leyenda de la comedia Chevy Chase.

La película, que debutará en Sky Documentaries a principios de 2026, está dirigida por la dos veces ganadora del premio Emmy Marina Zenovich, cuyo trabajo incluye “Richard Pryor: Omit the Logic” y “Robin Williams: Come Inside My Mind”.

«Estamos encantados de que Sky se una al equipo excepcional detrás de este retrato definitivo de Chevy Chase», dijo Howard T. Owens, codirector ejecutivo de Propagate Content. «Chevy es una leyenda de la comedia complicada y el enfoque inquebrantable de Marina captura eso de una manera que sólo ella puede hacerlo. El compromiso de Sky con una narración audaz y basada en la verdad los convierte en el socio ideal para ayudar a llevar esta historia a audiencias de todo el mundo».

Jamie Morris, director ejecutivo de estrategia de contenido y desempeño de Sky, comentó: «Desde ser miembro fundador del elenco de ‘SNL’ hasta protagonizar clásicos como ‘National Lampoon’s Vacation’, ‘Caddyshack’ y ‘Fletch’, Chevy Chase es un ícono de la comedia. Marina Zenovich es la cineasta ideal para asumir el filo y la brillantez de esta leyenda y estamos ansiosos por llevar esta película a las audiencias de Sky y NOW».

En la película, Zenovich intenta llevar a los espectadores al mundo interior de Chase a través de entrevistas con su familia, amigos y compañeros de reparto, revelando lo que hay debajo de la superficie de su valentía.

“Soy Chevy Chase y tú no” es presentada por CNN Films y West Buttermilk en asociación con Propagate Content, Five All in the Fifth Productions y Sky. La película cuenta con la producción ejecutiva de Zenovich junto con PG Morgan para PMZ Pictures; Amy Entelis y Roxanna Sherwood para CNN Films; James Packer por Suero de leche occidental; Ben Silverman, Howard T. Owens, Drew Buckley, Andrew D Corkin e Isabel San Vargas por Propagate Content; y Doug Banker por Five All in the Fifth.

Propagate Distribution se encarga de las ventas globales de la película.