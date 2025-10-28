El documental animado ‘Endless Cookie’ se vende para su lanzamiento oculto

Obscured Releasing, una nueva distribuidora, ha adquirido los derechos de distribución en Estados Unidos de “galleta sin fin» y estrenará el largometraje documental animado en cines este año. La película, dirigida por los hermanos Seth Scriver y Pete Scriver, se estrenará el 5 de diciembre para calificar para premios.

“Endless Cookie” disfrutó de una extensa gira en festivales y se estrenó en Sundance y ganó el Alexander de Oro en el Festival de Documentales de Tesalónica y el Premio del Jurado Contrechamp en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy. La película se describe como un “sueño febril tangencial”, que describe episodios de la vida de los hermanos. La historia lleva a los espectadores a través de su educación en el Kensington Market de Toronto hasta la residencia actual de Pete en una remota comunidad de las Primeras Naciones del Norte de Manitoba. Los realizadores describen “Endless Cookie” como “una representación impresionista y a menudo surrealista de la familia, pero también es un documental del proceso creativo”. Les llevó ocho años montar la película.

Obscured Releasing fue cofundada por los veteranos independientes RJ Millard y Bill Guentzler. La compañía adquiere derechos teatrales, digitales y físicos de largometrajes narrativos, documentales y animados para su distribución en los Estados Unidos y Canadá.

“Endless Cookie” también ganó el Premio Rogers del Público a la Mejor Película Canadiense en el Festival Hot Docs 2025. Se mostrará en el AFI y el IDFA Festival, y pronto se anunciarán festivales adicionales.

Pete y Seth son medio hermanos. Pete es un tallador, poeta, mecánico y narrador de historias de las primeras naciones que vive en Shamattawa. Recientemente fue nominado al premio Héroe por salvar la vida de su vecina rescatándola de una casa en llamas. Seth es un artista, animador y carpintero que vive en Toronto. Ganó el premio a la Mejor ópera prima canadiense en TIFF en 2013 por su película animada «Asphalt Watches», que creó con Shayne Ehman.

Junto con Seth Scriver, la película fue producida por Dan Bekerman, Alex Ordanis, Jason Ryle y Chris Yurkovich, con Pete Scriver, Neil Mathieson y Jordan Hart como productores ejecutivos.

«La historia de Seth y Pete se centra en los vínculos familiares, la herencia cultural y los innumerables momentos que nos hacen humanos», dijeron Guentzler y Millard. “Su estilo de animación, que recuerda al de cineastas gonzo como Mike Judge, John Kricfalusi y R. Crumb, se combina con experiencias de la vida real para contar la historia familiar más extravagante”.

Seth Scriver dijo: «El objetivo era hacer algo divertido, hermoso, espiritual, político, complejo, simple y verdadero». Pete Scriver dijo: «Es como discutir alrededor de la mesa de la cocina con la familia, pasando de un tema a otro, de la política al Sasquatch, a las trampas o las estaciones».

El acuerdo fue negociado por Austin Kennedy de Magnify y Guentzler y Millard de Obscured Releasing.