El doctor RSI Sultan Agung informa al esposo del paciente por presunta violencia, Policía Regional de Java Central: estamos en el proceso

Semarang, Viva – La Policía Regional de Java Central (Policía Regional Central de Java) confirmó la existencia de un informe de un doctor RSI Sultan Agung Semarang que fue víctima de presunta violencia. El informe se dirigió a un hombre con la D inicial, el esposo del paciente, que supuestamente llevó a cabo la persecución y causó un trauma psicológico al médico con las iniciales A.

El Director de la Investigación Penal General de la Policía Regional de Java Central, el comisionado principal Pol Dwi Subagio, enfatizó que su partido había recibido una queja oficial sobre el incidente.

«Así es. Recibimos el informe de queja y estábamos procesando», explicó DWI Subagio a través del mensaje de texto, lunes (15/09/2025).

Director de RSI Sultan Agung Semarang Agus Testianto

Confirmó que el periodista era el Dr. A (Astra), mientras que D se sabe que D trabaja como profesor en una de las universidades privadas.

Anteriormente, este caso salió después de que se produjo una presunta violencia cuando D acompañó a su esposa que estaba en trabajo de parto en RSI Sultan Agung Semarang. En esta situación, se dice que D ha realizado acciones difíciles tanto física como verbalmente, incluso podría dañar la puerta de la habitación en el hospital.

El propio Sultan Agung RSI ha proporcionado una aclaración oficial sobre este incidente. El director de Sultan Agung RSI, Agus Testianto, dijo que el hospital presentó completamente el caso al canal legal.

«Con respecto a este problema, el médico A ha tomado acciones legales, por lo que el hospital sigue el próximo proceso legal. También hemos preparado un equipo de defensa», explicó.

AGUS también explicó la cronología basada en los registros internos del hospital. Paciente, NY. T, quien es la esposa de D, ingresó a la paciente con el jueves 4 de septiembre de 2025, con un plan de entrega al día siguiente.

Según los resultados de la consulta, se acuerda el trabajo para utilizar el método de analgesia del trabajo intracal (ILA), dando a luz normalmente sin dolor. Sin embargo, el viernes por la tarde (5/9/2025), el Dr. S manejó el trabajo con el equipo médico debido a que el Dr. A llegó tarde. El método ILA no se utilizó, lo que provocó la ira de D hacia el Dr. A.

Sultan Agung RSI Management afirmó haber tratado de mediar este problema presentando varias partes, incluido el personal médico, Java Central IDI, IDI Semarang City, Comité Médico, a representantes de la Facultad de Derecho y Medicina. En ese momento, D incluso tuvo la oportunidad de transmitir una disculpa al Dr. S y al Dr. A.

Aun así, el Dr. A finalmente todavía decidió tomar acciones legales. RSI Sultan Agung también enfatizó que seguiría todo el proceso legal. (Teguh Joko Sutrisno/Semarang)