El doctor Priguna sospecha que el violador familiar del paciente en RSHS Bandung está amenazado con un castigo severo

Bandung Viva-La primera vez del presunto caso de violación cometido por Priguna, un programa de educación especialista en médico (PPD) de la Facultad de Medicina, Universidad Padjadjaran (no PAD), se celebró oficialmente en el Tribunal de Distrito de Bandung, jueves (21/21/2025). El juicio tuvo lugar cerrado y presentó la agenda de leer la acusación del fiscal (JPU).

El sospechoso Priguna fue acusado de cometer un delito penal de violencia sexual contra la familia de un paciente y dos pacientes en el Hospital Hechuikin (RSHS) Bandung. En su acusación, el fiscal dijo que Priguna violó el Artículo 6 Carta C Jo Artículo 15 Párrafo (1) Carta B, Carta E y Carta J Jo Artículo 64 Párrafo (1) de la Ley de la República de Indonesia número 12 de 2022 sobre los actos penales de violencia sexual.

Prime Session de Doctor de Priguna en el Tribunal de Distrito de Bandung Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

«Con la acusación, el sospechoso está amenazado con una sentencia de encarcelamiento por un mínimo de seis años», dijo el jefe de la ley de fiscales de Java West Java, Sri Nurcahya Wijaya, después del juicio.

El juicio que se celebró en privado desde las 10:00 WIB también dio una oportunidad para que el acusado a través de su abogado presentara una excepción (nota de objeción). Sin embargo, hasta que terminó el juicio, el acusado decidió no presentar una excepción.

Según Sri Nurcahya, la próxima agenda de juicio se llevará a cabo el próximo jueves con la agenda de examen de testigos. El fiscal dijo que presentaría a los testigos de las víctimas, pero su presencia aún dependía de la condición psicológica de cada víctima.

«Consideración, todavía prestamos atención a la condición de la víctima psicológicamente, considerando que este evento es muy traumático», agregó.

El caso se destacaba anteriormente después de que una de las víctimas se aventuró a informar el incidente a la Dirección de Investigación Criminal General (Ditreskrimum) de la Policía Regional de Java Occidental. A partir de los resultados de la investigación, se sabe que Priguna lanzó la acción al anestesiar a las víctimas.

El proceso legal para este caso es una preocupación pública, considerando que el autor es un médico que debe mantener la ética y la profesionalidad en la realización de sus deberes. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)