Director ganador Asif kapadiaEl documental «Kenny Dalglish», sobre el icónico jugador de fútbol escocés que llevó a Liverpool Football Club a una gran cantidad de victorias como jugador y gerente, está listo para un estreno mundial en el próximo Festival de Cine de Roma.

«Kenny Dalglish» es el último documento de Kapadia, conocido por dirigir «Senna», «Amy» y «Diego Maradona». El proyecto de video principal es narrado por el propio Dalglish y se basa en imágenes de archivo, incluidos clips personales nunca antes vistos de la carrera como jugador de Dalglish y la vida en el hogar.

La alineación de Roma, que, en términos de tarifa internacional, está compuesta en gran medida de títulos que se han inclinado en otras partes del circuito, representa una rica mezcla de placenteros y títulos más eclécticos.

La directora artística, Paola Malanga, reveló que se espera que Jennifer Lawrence en la alfombra roja de Roma promueva «Die My Love» de Lynne Ramsay, mientras que Caleb Landry Jones, Christoph Waltz y Matilda de Angelis estarán disponibles para el «Drácule: A Love Tale» de Luc Besson, que está haciendo su arco de festival después de la liberación en julio.

La competencia de 18 canciones de Roma comprende la comedia negra del director de los Estados Unidos, Oscar Boyson, sobre la violencia armada «Nuestro héroe, Balthazar», protagonizada por Asa Butterfield y Jaeden Martell; La «recreación» de Jim Sheridan, protagonizada por Vicky Krieps y se centra en el brutal asesinato de 1966 de la productora francesa de cine y televisión Sophie Toscan du Plantier; El drama político del director iraní con sede en Canadá, Alireza Khatami, sobre el patriarcado «The Things You Mates», que ha sido seleccionado para representar a Canadá en los Oscar; y el estreno mundial de la thriller erótica del director italiano de Andrea de Sica, «The Eyes of Others», protagonizada por Jasmine Trinca y Filippo Timi y basada en un turbio asunto de Roma que fue titular en 1970 que involucró a un marqués que mató a su esposa y su amante.

Como se anunció anteriormente, Jafar Panahi será honrado por Roma con un premio de logro de por vida que recibirá del director ganador del Oscar Giuseppe Tornatore. El productor británico David Puttnam («Chariots of Fire», «The Killing Fields») recibirá el Premio inaugural de Lifetime Achievement Award de Roma en la noche de apertura.

La vigésima edición del Festival de Cine de Roma se extenderá del 15 al 26 de octubre.