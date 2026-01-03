El doblete de Joel Vinicius devuelve a Pesut Etam a la cima

VIVA – Borneo FC mostrando nuevamente una mentalidad ganadora ante el público en el Estadio Segiri. Aunque al principio se quedaron atrás, Pesut Etam se levantó y cambió las cosas cuando los acogieron. PSM Makassar en la jornada 16 de la Superliga 2025/2026, sábado 3 de enero de 2026.

Dos goles Joel Vinícius en la segunda mitad ganó dramáticamente por 2-1, además de devolver al Borneo FC a la cima de la clasificación y poner fin a un período sin ganar en los últimos partidos.

El PSM Makassar sorprendió inmediatamente a los locales cuando el partido apenas llevaba dos minutos. Alex De Aguiar Gomes, alias Alex Tank, aprovechó con éxito una oportunidad a corta distancia para darle a los visitantes una rápida ventaja de 1-0. El gol fue revisado vía VAR antes de ser finalmente aprobado por el árbitro.

Quedarse atrás al inicio del partido hizo que el Borneo FC aumentara el ritmo del juego. Se empezaron a crear varias oportunidades, incluso a través de Douglas Coutinho, pero ninguna acabó en gol hasta mediada la primera parte. Joel Vinicius logró encontrar el fondo de la portería del PSM justo antes del descanso, pero el gol fue anulado tras una revisión del VAR.

La primera mitad terminó con una estrecha ventaja de 1-0 para el PSM Makassar, lo que obligó al Borneo FC a trabajar más duro en la segunda mitad.

Al entrar en la segunda mitad, la intensidad de los ataques del Borneo FC aumentó significativamente. La presión tras la presión finalmente dio sus frutos en el minuto 68, cuando Joel Vinicius logró igualar el marcador 1-1, elevando el ambiente en el estadio Segiri.

Este impulso fue bien aprovechado por el equipo dirigido por Fabio Lefundes. Cuando el partido entró en los minutos finales, Joel Vinicius volvió a marcar la diferencia. El cabezazo del delantero brasileño en el minuto 88 aseguró que el Borneo FC se adelantara 2-1.

El marcador duró hasta que sonó el pitido final. Esta victoria llevó al Borneo FC a acumular 37 puntos y volver a liderar la clasificación de la Superliga 2025/2026. Por otro lado, el PSM Makassar tuvo que conformarse con quedarse estancado en la novena plaza con 19 puntos.

La semana siguiente, está previsto que el Borneo FC visite la sede del Persita Tangerang, mientras que el PSM Makassar recibirá al Bali United.