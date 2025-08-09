El doble japonés controló la final de Amman M-25 Bali, Indonesia fue eliminada en las semifinales

VIVA -La pareja de dobles masculinos japoneses, Yusuke Kusuhara/Sunshuke Nakagawa, logró tallar un logro brillante en el Campeonato Mundial de Tenis de Amman de la Tercera Serie M-25. Ubicados en el Bali Beach Country Club, Nusa Dua, el sábado 9 de agosto de 2025, se presentaron dominantes y salieron como campeones.

Esta victoria no puede separarse de la eliminación de los representantes anfitriones, incluida la pareja Anthony Susanto/Alexander Chang, que debe reconocer la superioridad de Kuhahara/Nakagawa en las semifinales.

El torneo con un premio total de 30,000 dólares estadounidenses se convirtió en un escenario para que Kusuhara/Nakagawa muestre su dureza. La pareja que también ganó con éxito el título en la sexta serie M-15 solo tardó 54 minutos en derrocar al dueto de Patricio Alvarado (Ecuador)/Matsuda Chef (Japón) con una puntuación directa, 6-3 y 6-0.

En el partido final que tuvo lugar en el Field A, Kuhaha/Nakagawa inmediatamente jugó agresivamente. Confían en las estrategias de velocidad y potencia, al igual que cuando se deshacen de Susanto/Chang el día anterior.

Continúan dando presión para hacer que Alvarado/Matsuda sea difícil de desarrollar. Como resultado, gané con éxito el primer set con un puntaje de 6-3.

Al ingresar al segundo set, el juego Alvarado/Matsuda es cada vez más irrazonable. Aunque intentan cambiar el tempo y la estrategia del juego, no pueden robar un solo juego.

I/Nakagawa apareció sin piedad. Romperaron a la pareja mixta Ecuador-Jepang con un puntaje de deslizamiento de tierra de 6-0, además de encerrar el título de Bali Men’s World Tour de ITF.

«Estoy orgulloso y feliz con el logro del título de dobles masculinos en la tercera serie del Campeonato Mundial de Tenis de Amman», dijo la pareja japonesa después de recibir premios y trofeos.

Agregaron, este resultado fue el fruto del trabajo duro y se convirtió en un fuerte estímulo para enfrentar la cuarta serie la próxima semana.

Como campeón, Kuhahara/Nakagawa tiene derecho a traer a casa un premio de 1,782 dólares estadounidenses y 25 puntos ITF adicionales.

Mientras tanto, Alvarado/Matsuda, que tuvo que estar satisfecho como subcampeón, se embolsó 1.023 dólares estadounidenses junto con el trofeo del premio.

Sorpresa en el sencillo, se eliminó el sembrado indio

Mientras tanto, del sector individual masculino, se produjeron sorpresas en las semifinales. Sasikumar Mukund, la séptima semilla de la India que ocupó el puesto 461 en el mundo, debe ser eliminado en la mano jugador de tenis De Türkiye, Yanki Elel.

Elel parecía poderoso y ganó de manera convincente en dos sets directos, 6-2 y 6-3, lo que lo llevó a avanzar a la ronda final.

En la parte superior del partido, Elel se enfrentará a un oponente formidable, a saber, la primera semilla Arthur Gea de Francia. Gea debe trabajar duro para conquistar a Philip Sekulic en un partido de 2 horas de 17 minutos, antes de finalmente asegurar la victoria a través de un puntaje de 7-6 (desempate 1) y 6-4.

Una batalla máxima para un solo sector se llevará a cabo el domingo 10 de agosto de 2025 en el Field A, Bali Beach Country Club, Nusa Dua.