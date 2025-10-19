El DJ viral Amoy Karamoy envía a sus hijos a un internado islámico

VIVA – Las redes sociales se llenan una vez más con la historia de un DJ llamado Amoy Karamoy que de repente se convirtió en el centro de atención después de su video visitando a su hijo en la cabaña. internado viral en TikTok. No como siempre, DJ Amoy Parecía más cubierto con un hiyab cuando vino a visitar a su hijo, que ahora estudia educación religiosa.

El video rápidamente se difundió ampliamente y recibió varios comentarios de los internautas. Algunos internautas elogiaron los pasos de DJ Amoy al continuar queriendo brindar la mejor educación religiosa a sus hijos a pesar de que su profesión a menudo se considera controvertida. Sin embargo, algunos también hicieron comentarios indirectos. Algunos alegaron que el dinero utilizado para enviar a sus hijos a internados islámicos procedía de fuentes consideradas «no halal». Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Respondiendo a estos comentarios indirectos, DJ Amoy Karamoy También brindó aclaraciones tranquilizadoras a través de cargas en su cuenta personal de Instagram. En su comunicado enfatizó que sigue siendo una madre que quiere brindarle el mejor futuro a su hijo aunque ella misma no es perfecta.

«No hay padres cuyos hijos tengan una vida peor, sí, es cierto que soy padre, aunque sea DJ, quiero que mi hijo viva una vida mucho mejor que yo y tenga mucha más suerte que yo», escribió, citado en Instagram @dj.amoykaramoy el domingo 19 de octubre de 2025.

«Si Dios quiere, mi hijo será un gran niño porque nació de una madre fuerte y siempre está bajo la protección de Dios. Estoy aquí como padre y no dejaré de orar, cuidarlo, darle amor a la escuela al más alto nivel», amén, amén, amén.

Y perdón si mamá no es nada perfecta, tomemos el lado bueno, negativo y positivo, gracias por tu apoyo y oremos para que a todos nos de salud y cosas buenas, amén Señor”, agregó.

Aunque todavía hay comentarios negativos, el apoyo que llega hace que DJ Amoy se mantenga fuerte y confiado. Enfatizó que el viaje espiritual de su hijo era una forma de oración y esperanza de que su hijo creciera y fuera una mejor persona.