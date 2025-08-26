El divorcio del Arhan -Azizah Salsha Pratama Flash, el público recuerda los requisitos de Andre Rosiade

Tangerang, Viva – Las noticias impactantes provienen de una pareja joven Pratama Arhan Y Azizah salsha. No es un logro en la parrilla, sino los hechos amargos de su segundo hogar que ahora se descomponen oficialmente por el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025.

Lo que hace que el público sea aún más aturdido, el proceso de divorcio tiene lugar solo en dos sesiones. De hecho, casos similares generalmente requieren mucho tiempo con las etapas de mediación, prueba, a la agenda del testigo. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Se sabía que la solicitud de divorcio de divorcio fue presentada por Arhan desde el 1 de agosto de 2025. El primer juicio se realizó el 11 de agosto, luego seguido por el segundo juicio, que también fue el cierre de su viaje doméstico el 25 de agosto.

Un portavoz del Tribunal Religioso de Tigaraksa, Sholahuddin, confirmó que esta rápida decisión fue tomada porque el juicio se celebró.

«Se ha decidido (divorciado) sin la presencia del acusado. Sí (versstek)», explicó Sholahuddin a los periodistas.

Verstek significa que el panel de jueces decidió el caso sin la presencia del acusado. En este caso, Azizah Salsha nunca asistió al juicio, por lo que se aprobaron automáticamente varias etapas formales.

Arhan no tuvo tiempo de asistir personalmente debido a los ocupados compitiendo en el extranjero.

«En el primer juicio (presente), el poder notarial, en el segundo juicio también fue un poder notarial. Porque estaba en el extranjero y jugaba al fútbol allí», dijo Sholahuddin.

La noticia de este divorcio de rayos inmediatamente arrastró la memoria pública de la historia del pasado de la pareja. Especialmente cuando Arhan propuso oficialmente a Azizah, cuando el padre, OTROS ROSIADEDar condiciones especiales que se habían convertido en una conversación cálida.

En una entrevista en el canal de YouTube Sungkars en 2023, Andre Rosiade dijo las razones por las que dio la bendición de Arhan.

«¿Por qué lo permitimos, porque es serio», dijo Andre Rosiade.

«Este es un niño serio, entonces sus padres lo permiten, vemos a este niño trabajando duro desde abajo para realizar su sueño», agregó.

Pero antes de que se diera la bendición, Andre estableció tres condiciones absolutas. Se le pide a Arhan que sea un buen sacerdote, no puede abandonar la oración, y debe ser el jefe de una familia que pueda evitar la prohibición de Dios.

«Obviamente, le recordamos después del matrimonio que usted es un sacerdote en la familia, por favor conviértase en un buen sacerdote», dijo Andre.

«Salat, no olvides, la adoración correcta con Dios, por favor mantente alejado de la prohibición de Dios.

Ahora, cuando el matrimonio de Arhan y Azizah terminó en la corte en una cuestión de semanas, el público nuevamente asoció las condiciones que habían sido la base de la bendición de la familia con su amarga realidad de divorcio.