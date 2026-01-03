El divorcio de Ridwan Kamil-Atalia se decidió el 7 de enero

Bandung, VIVA – Asesoramiento jurídico de los miembros de la RPD RI Atalia PraratyaDebi Agusfriansa, reveló el proceso de divorcio presentado por su cliente contra su marido, quien también es exgobernador de Java Occidental. Ridwan Kamil está entrando en la etapa final y está previsto que finalice el miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: Prabowo firma ley de ajuste penal, contiene la pena de muerte e ITE



Debi dice el veredicto divorcio Esto será leído por el panel de jueces del Tribunal Religioso de Bandung a través del sistema judicial electrónico (e-court).

«Así es, el veredicto está programado para el miércoles (1 de julio). Por lo tanto, no estará físicamente presente en el tribunal. Pero el veredicto se escuchará a través del tribunal electrónico para cada abogado», dijo Debi en Bandung el sábado.

Lea también: Hermano apuñala a su hermano con badik hasta que muere debido a una deuda de 1 millón de IDR





Ridwan Kamil y Atalia Praratya

Debi enfatizó que su cliente mantuvo su decisión de poner fin a su matrimonio con Ridwan Kamil y que no habría ningún cambio de actitud antes del veredicto.

Lea también: Los internautas revelan nueva evidencia: se dice que Aura Kasih asistió al lanzamiento del producto de Ridwan Kamil



“No hay ningún cambio, nuestro cliente sigue con la decisión de separarse”, afirmó.

Explicó que ambas partes acordaron acelerar el proceso judicial tras los resultados de la mediación. entre Atalia Praratya y Ridwan Kamil fueron declarados acabados.

«Por lo general, la estimación es de un mes si la mediación se prolonga. Sin embargo, los resultados de la mediación se publicaron el viernes 17 de diciembre de 2025 y ambas partes estuvieron de acuerdo. Por lo tanto, se programó inmediatamente para hoy», dijo.

Debi también enfatizó que la demanda de divorcio presentada por su cliente no estaba relacionada con otras partes cuyos nombres circulaban en el espacio público.

«Los nombres que circulan como AK, LM o SM nunca fueron incluidos en el contenido de la demanda. Estamos sorprendidos por las diversas especulaciones que han surgido. De hecho, nuestro cliente y el acusado están separados desde hace seis meses», afirmó. (Hormiga)