El divorcio de Andre Taulany fue rechazado dos veces por el juez, esta es una explicación del experto legal matrimonial

VIVA – Casos de divorcio Andre Taulanán con su esposa Erin Taulanánen lo más destacado del público últimamente. No solo por el estatus de celebridad, sino también por la demanda de divorcio de Andre ha sido rechazada dos veces por el juez de la corte religiosa. Ahora, nuevamente presentó una demanda por tercera vez.

Para comprender las razones detrás del rechazo, el experto en derecho de matrimonio de Neng Djubaedah dio una explicación. Según él, la base del divorcio está claramente regulada en la ley de matrimonio, precisamente en el artículo 39 Párrafo 2, Regulación del Gobierno Número 9 de 1975, y para los musulmanes, en la compilación de la ley islámica Artículo 116. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Andre Taulany y Rien Wartia Trigina

Algunas de las razones legales, entre otras cosas, una de las tensores, el juego, intoxicado y no pueden curarse, dejando a la pareja durante dos años consecutivos, en la cárcel mínima de cinco años, que sufren enfermedades que obstaculizan sus obligaciones como pareja, persecución, o hay una disputa constante hasta que el hogar es poco probable que regrese. Además, para los musulmanes, una violación de un clic o apostasía también es una razón legítima para el divorcio.

«Por lo general, las razones habituales se realizan principalmente debido al Syiqaq, la existencia de una lucha o disputa continuamente entre el esposo y la esposa. Por ejemplo, tal vez una de las partes que engañan o qué, pero el impacto es una disputa continua. Tal vez una de las partes tampoco lleva a cabo sus obligaciones, etc.

Andre Taulany y Wartia Trigina

De la información que circula, Andre Taulany había mencionado la diferencia en los principios en su matrimonio que había estado en más de una década. Respondiendo a esto, Neng nuevamente dio una explicación.

«Las diferencias de opinión o las diferencias en los principios dan como resultado syiqaq, la aparición de disputas constantes entre el esposo y la esposa para que entre ellos ya no sea posible vivir armonioso, feliz y pacífico, por supuesto en el hogar», agregó.

Con respecto a la aplicación de divorcio repetido, Neng enfatizó que esto no afectaba automáticamente la decisión del juez. La determinación permanece dependiendo de la evidencia presentada en el tribunal. Además, según el artículo 66 de la Ley de Tribunales Religiosos, las solicitudes de divorcio deben presentarse en el Tribunal Religioso donde el domicilio de la esposa, no un esposo. Esta regla está hecha para proteger los derechos de las mujeres.

Cada caso de divorcio también se requiere a través del proceso de mediación antes de la primera prueba. El objetivo es que las parejas todavía tengan la oportunidad de referirse. Si la mediación falla, entonces el caso continúa al juicio. De hecho, si las razones del divorcio son una disputa continua, la ley requiere que la participación de la familia de ambas partes intente conciliar a la pareja.