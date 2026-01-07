El divorcio con Atalia es la mejor manera.

Bandung, VIVA – Exgobernador de Java Occidental Ridwan Kamil Estados que divorcio con su esposa Atalia Praratya es la mejor manera acordada por ambas partes después de pasar por un largo proceso.

«Ambos estamos de acuerdo en que separarnos amistosamente es el mejor camino a seguir», dijo Ridwan Kamil en una declaración escrita recibida en Bandung el miércoles.

Ridwan Kamil dijo que la decisión se tomó bien sin ningún conflicto abierto, presión o participación de otras partes.



Ridwan Kamil y Atalia Praratya

Admitió que durante sus casi 29 años construyendo un hogar hubo diversos errores y limitaciones de su parte, lo que provocó que surgieran una serie de desacuerdos que desembocaron en el divorcio.

«Por lo tanto, respeto plenamente la decisión de Atalia Praratya como el derecho de todo ser humano a luchar por la felicidad y la tranquilidad en la vida», dijo.

Aunque se han separado, destacó su especial compromiso de desempeñar roles y responsabilidades conjuntas hacia sus dos hijos.

«Los intereses y el futuro del niño siguen siendo una prioridad para ambos», afirmó.

Además, se disculpó específicamente con Atalia y le deseó lo mejor a su ex compañero de vida.

También pidió disculpas a todas las partes afectadas por el revuelo generado por sus problemas personales.

«Desde el fondo de mi corazón, pido disculpas a todas las partes y a todos los afectados por la conmoción innecesaria», dijo. (Hormiga)