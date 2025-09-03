El disfraz de ‘Miércoles’ de Lady Gaga fue un diseño fantasmal para Rosaline Rotwood

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para la temporada 2, parte 2 de «Miércoles« Ahora transmitiendo en Netflix.

Last Halloween, diseñador de vestuario ganador de un Oscar Colleen Atwood estaba aceptando el Premio Creative Impact de Variety en Scad Savannah Fest. Inmediatamente después, tuvo que dirigirse a Los Ángeles para un misterioso ajuste VIP para «Miércoles».

Ese ajuste VIP resultó ser para Lady Gaga’s Cameo en el episodio 6, «¡Ay de ti mismo». En la serie, Gaga interpreta a una maestra fantasmal fallecida, Rosaline Rotwood.

El miércoles de Jenna Ortega se encuentra con Rosaline una noche después de seguir el consejo de su abuela Hester Frump (Joanna Lumley). En sus esfuerzos por fortalecer su regalo psíquico, visita la tumba de Rosaline y lee la inscripción, que la transporta a la tumba. Se encuentra enfrentando a la ex maestra de Nevermore, que ahora es un fantasma.

Atwood encontró una tela de «Crepe de lana francesa de masilla gris» para el vestido. Pero el diablo estaba en los detalles. «Tenía bordados de seda con plumas».

Atwood, quien ha trabajado en ambas temporadas del programa, explica que la idea surgió de cómo se describió el personaje de Rotwood. Ella explica: «Lo que sucedió en su historia, el momento de su desaparición fue en la década de 1930. Así que eso fue una influencia en su vestido». Atwood agrega: «Tenía una influencia de pájaros en su vestido, como el cuervo, por lo que tiene plumas bordadas».

Originalmente, la idea era que los hombros en el vestido de Rotwood fueran «súper puntiagudos, por lo que parecía un pájaro encorvando sus alas, pero debido a la acción, lo redujo», dice Atwood.

Las grandes mangas en el vestido todavía jugaban en la idea del ala.

Atwood siempre ha amado a Crepeline, una delgada seda, y cuando se trataba de adaptarse, tenía una idea. «Dije: ‘¿Qué pasa si te ponemos esto sobre la cabeza?’ Podría soplar y hacerlo más fantasmal.

Sophy Holanda/Netflix

En otros lugares, Atwood pudo expandirse en la búsqueda de Morticia (Catherine Zeta-Jones) para alinearse con el nuevo entorno de la familia, ya que la matriarca se encuentra en Nevermore Academy con un trabajo en la recaudación de fondos. El diseñador de producción Mark Scruton infundió a Red en sus sets, y Atwood lo tomó como una señal para tejer eso en los atuendos de Morticia. Por supuesto, Zeta-Jones también fue un juego con la idea.

«Tuvimos muchas oportunidades con Catherine para tomar Morticia y sacarla en el mundo, mientras asinten a la silueta original», dice Atwood.

Anteriormente, Atwood usaba tela de jersey, pero esta vez, «es un terciopelo estirado delgado, y no es particularmente una tela costosa, pero realmente me gusta la forma en que se encendía. No era tan plano como Jersey, y tenía un poco de peso».

Helen Sloan/Netflix

Atwood admite que le encantaba la idea de abuelos. En una escena, la abuela y el miércoles van a cazar, y la abuela luce una chaqueta de caza.

«Eso [jacket] fue influenciado por una chaqueta Schiaparelli que vi de la década de 1930 «, dice.» Los bolsillos estaban bordados con lingotes de plata. Podía mantener las balas en los bolsillos bordados de lingotes y tener la forma y aún poder disparar ”.

El otro disfraz de Grump Frump era su atuendo principal, con un gran collar. «Como Addams, su paleta era negra con acentos más pequeños de blanco y gris. El collar se desplazó, que realmente amaba. En última instancia, la forma del vestido de Gaga también cayó a ese mundo».