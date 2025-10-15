El diseño de producción de ‘Sinners’ está lleno de historia y folclore

Cuando Ryan Coogler llamó a su diseñadora de producción preferida, Hannah Beachler, para trabajar en “Sinners”, ella terminó construyendo un mundo profundamente investigado y meticulosamente elaborado, lleno de referencias culturales y huevos de Pascua. Pero la película es más que una gran película de vampiros; habló del folclore, la espiritualidad, la historia y la cultura.

Beachler está listo para recibir VariedadPremio Impacto Creativo en Diseño de Producción en el Festival de Cine SCAD Savannah el 28 de octubre.

El thriller de vampiros está ambientado en el delta del Mississippi de la era de Jim Crow. Michael B. Jordan desempeña un doble papel como los gemelos Smoke y Stack, quienes, después de un encontronazo con la mafia de Chicago, regresan a casa. Reunen a la comunidad para ayudar con su nuevo negocio, un local de música rock. Pero cuando se pone el sol y comienza la noche del estreno, aparecen vampiros y causan estragos.

Para Beachler, el corazón y el alma del set era el hogar de Annie (Wunmi Mosaku), el antiguo amor de Smoke.

El decorado se inspiró en una fotografía que llamó la atención de Beachler. «De alguna manera, es una de las primeras imágenes que miré en la investigación, y era la casa de los aparceros con este montículo de algodón justo en el porche. Había una mujer parada afuera, y había algo en esa imagen en esa pequeña casa inclinada hacia un lado en este enorme campo que me habló de inmediato. Me dijo todo sobre ese tiempo en ese lugar, la vida dura y la situación de vida precaria», dice Beacher. «Había algo en ella que todavía tenía esta dignidad y belleza frente a todo esto, lo que se diría que está en la pobreza más extrema. Annie era fuerte, y lo sentí por esta mujer en esta imagen».

La casa de Annie estaba pintada de azul claro, un azul claro protector inspirado en el pueblo Gullah Geechee y los africanos esclavizados que usaban ese tono para protegerse de los espíritus malignos. Annie es la líder espiritual de la comunidad, una prestidigitadora, herbolaria y sanadora Hoodoo.

«Annie sirvió a la comunidad a pesar de que estaba en una plantación… y en lo que respecta a vender a los trabajadores, quería hacerla sentir como si fuera la protectora en ese lugar. Ella era a quien podía acudir si necesitaba curarse», dice Beachler.

En cuanto al local de música, donde se desarrolla la mayor parte de la acción, Beachler pasó ocho semanas construyendo el decorado. Tenía que parecer oxidado y, para lograrlo, “hicimos niveles de pintura y de hecho usamos ácido bórico para oxidar las láminas de metal del exterior”, explica.

Además, Beachler se aseguró de que todos los entornos previos a ese set estuvieran representados en el interior. «Hay una representación de los robles de Annie que protegen y cubren su casa en el local de música que los protege y cubre. En el tercer acto, la pared blanca donde Mary (Hailee Steinfeld) muerde a Stack (Michael B. Jordan) es la representación de la iglesia blanca, y hay líneas horizontales sobre las cabezas de las personas, específicamente Stack y los vampiros, debería decir, dentro de eso».

Para replicar el aspecto de Clarksdale, Mississippi, en 1932, se colocó tierra en las carreteras alrededor de la estación de tren y los decorados de la ciudad. Se trajeron más de 1.200 plantas para el campo de algodón. “Teníamos gente atando estos trozos de algodón y cada planta recibió 3.040 trozos de algodón”, dice.

En cuanto al decorado del centro, Coogler quería dividir la calle en un lado para los negros y el otro para los blancos. Las dos tiendas de comestibles de la calle principal muestran la división racial. En la tienda de comestibles negra, «se trata de comprar cosas como mangueras, escobas, cubos y trapeadores. Si alguien quería que fueras su sirvienta, tenías que ser su sirvienta. Así eran las cosas», dice, y agrega: «Los dulces en el lado negro son duros, pero cuando llegas al lado blanco, hay pasteles, fruta y hay más publicidad».