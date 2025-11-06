El diseñador de producción de ‘Hamnet’ construyó el Globo de Shakespeare en menos de cuatro meses



“Hamnet“diseñador de producción Fiona Crombie No es ajeno al mundo de William Shakespeare.

Hace más de dos décadas, diseñó “Hamlet” para la Bell Shakespeare Company de Australia. “No creo que realmente me involucrara en el tipo de reflexión sobre la muerte que tenemos a través de esta película”, dice sobre “Hamnet” de Chloé Zhao, basada en la novela de Maggie O’Farrell de 2020. La película está protagonizada por Paul Mescal como William Shakespeare y Jessie Buckley como su esposa, Agnes, mientras la pareja llora la muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, y cómo William comenzó a escribir su clásica tragedia “Hamlet”.

Uno de los decorados que se le encomendó a Crombie fue crear el Globe Theatre de Londres a finales del siglo XVI. Fue un gran momento para Crombie y domina el tercer acto de la película. “[Zhao and I] Terminamos regresando a Londres y sentándonos juntos en el Globe», dice Crombie. Zhao y Crombie tuvieron una conversación sobre si filmar allí o no. «Pero nunca fue realmente algo viable», dice Crombie. «Cuando nos sentamos allí, nos dimos cuenta de que, para nuestros propósitos, era demasiado ornamentado. Y este no es el Globo adecuado para nuestra película”.

El Globe de Londres, que continúa siendo un centro vital para la oferta teatral, había sido reconstruido y reconstruido, por lo que Crombie tomó la decisión de construir el Globe para la película, lo que le dio una especie de libertad creativa.

Zhao quería algo más pequeño e íntimo que el teatro actual. Señaló que quería sentir al público y la relación con el escenario. «Redujimos la nuestra al 75% de la huella real de Globe», dice Crombie.

Fiona Crombie

La otra directiva de Zhao es que quería que el teatro pareciera el interior de un árbol. «Eso me marcó el camino en términos del uso de toda la madera recuperada», dice Crombie. Para las diversas construcciones de la casa de la familia Shakespeare, el ático y los Globos, Crombie envió 20 toneladas de vigas de madera de roble desde Francia.

Crombie y su equipo tardaron 14 semanas en construir el teatro. «No es deliberadamente ornamentado. Hay carpintería hermosa, si te encanta la carpintería, pero la atención se centra en el escenario. Y esa fue una elección muy deliberada, que era muy básico, y casi como un recipiente para sus obras», dice.

Fiona Crombie

Crombie también señala que la madera había sido envejecida, lo cual era perfecto para la narración. Ella explica: «Esto fue significativo para mí, tanto para el Globe como para el [Shake- speare] casa, que la madera venía con cicatrices”.

Añade que hay anécdotas de que el primer Globe, donde Shakespeare vio representadas sus obras, estaba hecho de madera recuperada, «por lo que me pareció bien que no fuera toda madera nueva».

Al reflexionar, Crombie dice que le llamó la atención la yuxtaposición de «la naturaleza y la forma controlada de esas casas Tudor, con el encalado y las pesadas vigas. Y en el mundo de Agnes, tienes una naturaleza divagante».

CÁMARA DIGITAL OLYMPUS Fiona Crombie

Su investigación se basó en gran medida en pinturas de la época y se encontró utilizando muchos tonos suaves y terrosos. Dentro de la casa de la familia Shakespeare, usó paredes negras con detalles pintados. «Esta es una familia que había tenido éxito, que había tenido dinero y lo había perdido. Y había cosas en esa casa que indicaban un nivel de elección y decoración que luego se había desvanecido y estaba en declive», dice Crombie.