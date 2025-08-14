El diseñador de producción de ‘Hacks’ Rob Tokarz en el diseño de Singapur

El final de la temporada 4 de «Trucos«Llevaron a Ava y Deborah lejos del soleado cielo de Los Ángeles al mundo de Singapur. Mientras que el episodio sigue a Deborah después de alejarse de su serie nocturna, el telón de fondo y la elegancia de Singapur siguen a ambos personajes mientras Deborah intenta hacer un standup en un casino de Singapore usando un traductor.

Con una nueva ubicación, el diseñador de producción Rob Tokarz comenzó a hacer una lluvia de ideas para traer el mundo de los «hacks» y el standup estadounidense en el viaje singapurense de Ava y Deborah, y colaborando con su equipo singapurense para crear sus vacaciones.

Me imagino que cuando Jen [Statsky]Lucía [Aniello] y Pablo [W. Downs] Presentaron un final donde Ava y Deborah van a Singapur, los cuatro tuvieron una larga conversación sobre cómo iban a construir y construir nuevos sets de pie, ya que esta es la primera vez que vemos que Ava y Deborah abandonan los Estados Unidos.

Fue en gran medida lo primero. Lo que sucedió inicialmente es que escribieron el episodio y tenían una serie de ideas en mente cuando estaban rompiendo la temporada entre tres y cuatro, por lo que iban entre algunos lugares diferentes a los que los personajes podrían viajar. Y luego, antes de comenzar a preparar esa temporada, Morgan Sackett y Nate Young, nuestros productores, fueron a Singapur e hicieron una gira de exploración de cuáles son las cosas geniales allí, y luego trajeron esas ideas para compartir con Jen, Paul y Lucia. Tenían una idea de lo que querían haberle pasado a Deb en general. Cuando salté, fuimos [to Singapore] en diciembre y terminó explorando estos espacios realmente geniales, como Gardens by the Bay y Victoria Theatre, y solo poder estar en el suelo con Adam Bricker, nuestro DP, que nos ayudó a darle sentido a todo y cómo se estructuraría todo mientras estábamos allí.

¿Cuántas ubicaciones exploraron tú y tu equipo en Singapur?

En general, tenemos que disparar en todos los espacios ideales para nosotros. Probablemente miramos tal vez otros cinco o siete ubicaciones que no llegaron a la pantalla. Teníamos algunas alternativas para Fullerton, para la suite de Deborah. Miramos un par de hoteles diferentes para eso, y hay otros lugares que simplemente no encajarían en el tiempo, eso fue otra cosa. Los hoteles tuvieron que encajar en nuestro horario.

La suite de Deborah es muy ella con toda la ropa extravagante. ¿Cuáles fueron los detalles y los baratijas que querías traer a su suite de Singapur, que es su hogar fuera de casa en este episodio?

Lo que estábamos buscando con la suite era encontrar un lugar elegante. Pero cuando llegas a Singapur, especialmente viniendo de Los Ángeles, te das cuenta de lo tropical, exuberante y humano que es. Entonces, lo que hicimos con su suite es que queríamos traer más verduras. Quería traer más tropicales y quería sentir la exuberancia de Singapur, pero también tener esa elegancia que Deb tiene, pero también el volumen en el que lo tiene. Convertimos el segundo dormitorio en básicamente un área de cambio incorporada. Mi equipo en Singapur construyó el armario del que saca todo el día o la noche anterior y reparamos la habitación para tratar de traer algunos de los elementos con los que Deb se siente cómodo, pero también queríamos que sintiera que estábamos en Singapur.

Quería hablar sobre el escenario de Singapur de Deborah. ¿Fue una etapa real que ustedes construyeron para el episodio, o ya estaban allí piezas del escenario en Singapur?

Eso fue en el Teatro Victoria, que es un teatro que se remonta a la era colonial de Singapur. Para las actuaciones de música clásica, detrás del escenario está este hermoso órgano de tubería de 30 pies de ancho, que fue muy bueno, pero la característica fue realmente distractora. Tuvimos que construir todos nuestros paisajes frente a él. Pero encontré esta referencia que era un modelo chino, y era todo este hermoso rojo saturado sobre rojo. Sabía que cuando cubría todo, quería ir muy, muy rojo y hacerlo muy saturado, y luego el concepto de fanático era solo otra forma de honrar el lugar que estábamos.

En «Hacks», hemos hecho tantas etapas con Deborah y Ava durante las estaciones que necesitaba sentirse muy diferente. Tan pronto como aterricé en Singapur para la semana real de la sesión, mi equipo corrió hacia mí con muestras y dijo: «Tenemos que elegir el rojo», así que elegimos el rojo en el acto mientras estamos explorando, y luego construimos el escenario para reflejar esa riqueza y la suerte que el color rojo trae. La silla era otra cosa, porque miramos alrededor de 18 sillas diferentes en un momento. Y lentamente, cuando surgió el escenario, habíamos aterrizado en el que se durmió tan magníficamente. La silla fue una gran discusión. Es realmente una gran cosa porque se convierte en el punto focal completo.

Los carteles de Deborah siempre se destacan en «Hacks», y sus carteles de Singapur para el final son muy diferentes de su publicidad en Los Ángeles.

Debido a que es un viaje de último minuto ya que ella desvió el vuelo a Hawai a Singapur, no hay mucho tiempo para hacer una gran cosa de relaciones públicas o sesiones de fotos. Tan creativamente, lo que hicimos es operar bajo la idea de que Deb llamó a Damien y dijo: «Damien, necesito que envíes fotos a esto al Sentosa. ¡Necesitan hacer un póster para mí. Voy a actuar!» Y luego, lo que hice es utilizar mi equipo en Singapur para hacer los gráficos para ello, a diferencia de los diseñadores gráficos que tenemos en Los Ángeles, porque quería que hubiera un poco más de una estética de Singapur. Hicimos un montón de versiones diferentes, y aterrizamos en eso solo para esa mordaza de extender su carrera. Usamos algunas fotos antiguas existentes, y luego dejamos que el equipo de Singapur haga lo que hacen.

«Hacks» es un espectáculo que tiene raíces pesadas en Los Ángeles, como vemos a lo largo de toda la serie de la serie. ¿Cómo colaboraron usted y su equipo en el diseño de los sets de Singapur versus los sets de Los Ángeles esta temporada?

Tenía un equipo completamente diferente en Singapur. Estaban trabajando para obtener todos los bits y piezas en cuanto a accesorio y vestirse mientras yo dirigía mi departamento en Los Ángeles. Trabajamos hasta las seis o siete en Los Ángeles, que es justo en el momento en que Singapur se despierta y comienza a trabajar. Entonces, estaría haciendo mi día completo de trabajo de Los Ángeles, y luego lo entregaría y pasaría unas horas con el equipo de Singapur con Zoom y enviándolos un correo electrónico de un lado a otro. Y luego, seguirían con su día de trabajo. Me despertaría, haría el trabajo de Los Ángeles, revisaría lo que sucedió de la noche a la mañana en Singapur, que es todo su día, les daría notas, y luego el ciclo se repetiría en las últimas semanas antes de que llegáramos allí. Así que realmente estaba teniendo dos departamentos, y afortunadamente, la fuerza de mi departamento de Los Ángeles me permitió hacer que ese equilibrio funcione.

Ahora que los «hacks» se han vuelto internacionales, ¿cuál sería el diseño de su sueño para Ava y Deborah?

Esa es una pregunta difícil. Me encantaría agregar un ala a la mansión de Deborah. Me encantaría agregar un ala que nunca antes habíamos visto, y algo que ha estado escondiendo durante cinco temporadas, y por la broma de ella decir «¿Qué no sabías que esto estaba aquí?»

Para Ava, es difícil. Una de las cosas con Ava que sucede cada temporada es que nunca aterriza, como si siempre estuviera en un viaje o temporalmente en un espacio en el que se mueve o se mueve, y no tiene ninguna parte de que esté enraizada. Me encantaría diseñar el lugar donde aterriza. Me encantaría diseñar. Quería comprar AVA para comprar una casa o un condominio, y quiero diseñar un lugar donde se vaya a largo plazo, porque finalmente se encontró. Quiero que Ava esté bien porque recuerdo haber tenido su edad y el viaje de tener 27 y 28 años. Solo quiero diseñar un lugar que esté ahí para ella cuando finalmente está bien.