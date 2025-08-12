El diseñador de moda de ‘The White Lotus’ para hablar en Seriesly Berlin

La segunda edición de Serie BerlínUn evento que se centra en la serie, que se ejecuta del 15 al 18 de septiembre, contará con una aparición del diseñador de moda detrás de los disfraces de la última temporada de «»El loto blanco. «

Diseñador nacido en Laos Ne enEl director creativo de Jim Thompson, hablará como parte del panel «Vestido para impresionar: la moda como una fuerza narrativa». La colaboración de Inthavong con el Departamento de Arte de la tercera temporada de «The White Lotus», filmada en Tailandia, vio a sus elegantes kaftanes y textiles firmes se volvieron integrales al lenguaje visual del programa.

El panel explora cómo los diseñadores y las marcas de moda usan series como plataformas creativas, cómo la colaboración de productos evoluciona a la moneda cultural y cómo los fabricantes de series pueden beneficiarse de colaboraciones elegantes e impulsadas por la historia en una era donde las series establecen tendencias de moda, interiores y cultura de estilo de vida.

El panel «Storytelling 2030: ¿Quién paga, quién juega? El panel presenta a Benjamina Mirnik-Voges, Vicepresidente de Producción Original, The Walt Disney Company Alemania y Sabine de Mardt, presidente de Gaumont Alemania.

En «Nordic-German Co-Producting», en asociación con el Festival de Cine de Göteborg, los creativos clave y los tomadores de decisiones de ambas regiones discuten oportunidades y desafíos en las colaboraciones nórdicas-alemanas. Los oradores incluyen a Miira Paasilinna, director de operaciones de Anagram Group y directora gerente de Anagram Suecia, quien aporta una amplia experiencia produciendo y vendiendo producciones internacionales, como el primer original nórdico de Disney+»To Cook A Bear» y la Temporada 3 de la «línea azul delgada» de SVT.

El panel «más allá de los sospechosos habituales: reinventar las coproducciones» abordará ejemplos de coproducciones entre territorios atípicos, que significan una respuesta creativa a un mercado exigente, pero también una respuesta al deseo de una audiencia global de ver más narrativa intercultural.

Además, un estudio de caso sobre el programa «Drops of God», presentado por su coproductor y mentor narrativo en serie, Klaus Zimmermann, destacará el trilingüe (inglés, francés, japonés) de la coproducción entre Apple, Hulu y TV France, ganador del Premio Internacional de Emmy 2024. Rahul Patel, analista principal, Análisis Ampere, proporcionará soporte de datos para mapear la realidad del mercado y las oportunidades para Co-PRO en 2025.

En «Historias para el mañana: cómo la escritura colaborativa palestina e israelí transforma la televisión», en asociación con el Fondo ALBI, los creadores palestinos y judíos de la sociedad compartida del fondo en el programa de pantalla pequeña muestran cómo la narración colaborativa puede remodelar cómo se retratan y entienden las identidades. Exploran cómo el arte puede desafiar los supuestos, fomentar la empatía e inspirar el cambio.

El actor y director Yousef Sweid («La cabra», «Entre el río y el mar», «poco ortodoxo», «el espía»), los co-creadores de «no los problemas», Nayef Hammoud y Gal Rosenbluth, la directora del programa Keren Michael y el fundador de Albi Libby Lenkinski, sus asociaciones imaginan cómo se imaginan futuros «sobre la complejidad, la curiosidad y la conexión». «

«¿Qué diablos es un espectáculo queer? Los oradores incluyen a Stijn Van Kerkhoven, creador y director de «¡Oh, Otto!»

In partnership with Fantasy Filmfest, the panel “Building Fear That Stays With You: How Horror Works in Episodes” features Turkish director, producer and writer Can Evrenol (“Baskin,” “Housewife,” “Çiplak”) and German director and writer Till Kleinert (“Der Samurai,” “Hausen”), discussing how long-term dread, tension-building and mythologies unfold in serialized narración de cuentos, permitiendo arcos de personajes más profundos y horror emocional.

La serie de talleres de este año abarca desde las sesiones centradas en el productor, como «Alemania 2026: Financiación de películas y series, convirtiendo nuevas reglas en oportunidades», ofreciendo información práctica sobre los últimos desarrollos en fondos alemanes de los expertos en los expertos en la alianza alemana (Productores de Produktionsalliang) y productores de Prog de Alemania, a los topicapas de escritores céntricos como «Infierno de desarrollo» por Screalwriter y creator creador creativo y creador creativo creador Elena. («Pauline», próxima «The City of Blood»), que aborda un dilema común para muchos guionistas: por qué los proyectos se atascan en reescrituras interminables y cómo liberarse.

Seriely Berlin también incluye los estrenos alemanes de varias series internacionales. Highlights include the Belgian queer drama “Oh, Otto!,” the Colombian coming-of-age thriller “Eve’s Rib,” about young people discovering their sexuality while hunted by a serial killer, the German series “House of Bellevue,” set in Berlin’s dazzling ballroom scene, the Kazakh series “Kazakh Scary Tales,” about an investigator being confronted with a supernatural case, and the La serie documental canadiense «Sanajiit (Inuit Makers)», sumergiendo a los espectadores en la cultura inuit.

«Con el programa de este año, seguimos fiel a nuestra misión de crear espacios para historias y temas que a menudo no tienen lugar en otras etapas. Queremos traer voces y temas que generalmente se dejan tácitos. Series Berlín tiene como objetivo mostrar las conversaciones inesperadas y desagradables y empujar los límites de la historia», dijo el director del festival Dennis Ruh.