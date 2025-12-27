El discurso de presentación de ‘Stranger Things 5’ de Will Byers es poderoso

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers de la Temporada 5, Volumen 2 de “Cosas más extrañasahora transmitiendo en Netflix.

El programa más grande de la era del streaming está resultando ser, en gran parte, sobre el proceso de salida del armario de un joven.

En el episodio final del Volumen 2, lanzado el día de Navidad, Will Byers (Noah Schnapp) se da cuenta de que necesita hablar con sus amigos sobre algo. Juntos, están luchando contra Vecna, la fuerza maligna que quiere destruir el mundo entero, pero que ha estado acosando a Will en particular desde el primer episodio del programa. Cuando Will fue secuestrado y llevado al revés por primera vez, era un niño menudo y torpe que se encontraba molestado y examinado. Will, mayor y algo más seguro ahora, se da cuenta de que Vecna, el ser malvado, está manipulando sus inseguridades. Está tratando de alejarlo de sus amigos mostrándole una visión de sí mismo abandonado por sus amigos y totalmente solo; Para asegurarse de que sea sólo una fantasía oscura, Will necesita desahogarse.

En una de las escenas finales del episodio, las palabras de Will llegan a torrentes, dolorosamente serias y serpenteantes hasta que finalmente llega a su punto. «La verdad es», dice, «soy diferente. Simplemente fingí que no lo era porque no quería serlo». Cualquiera que haya tenido que dar un discurso cuya sustancia sea como la de Will reconocerá la cadencia entrecortada e incómoda aquí, así como la manera en que anuncia su sexualidad: «No me gustan las chicas». No se atreve a decir lo que dice. hace Me gusta, pero esto, por ahora, es suficiente.

Esto, un personaje fundamental que se sincera sobre su homosexualidad en una serie tan masiva como “Stranger Things”, se siente sísmico y, curiosamente, como la culminación de un viaje muy largo. En los primeros episodios del programa, la madre de Will, Joyce (Winona Ryder), dice que su propio padre se ha burlado cruelmente de su hijo por ser «queer»; En aquel entonces, Schnapp, el actor que interpretaba a Will, era un niño pequeño. (Tiene 21 años y un salir hombre gay hoy.) A lo largo de la serie, el ligero aislamiento de Will del resto de su grupo de compañeros ha sido una nota que los creadores del programa, Matt y Ross Duffer, han tocado de vez en cuando. Vecna ​​lo señaló como singularmente vulnerable, quien necesitaba un forastero fácilmente sacrificable para usarlo como recipiente; Esta conexión entre Will y un ser de otra dimensión le ha dado, esta temporada, poderes mágicos al propio Will.

En otras palabras, ser queer es una especie de superpoder y, esta temporada, un niño que anteriormente había mirado con nostalgia por las ventanas esperando que su vida comenzara ahora realmente la está viviendo. Entre la cohorte de niños mayores de Hawkins del programa, Indiana se encuentra Robin (Maya Hawke), quien es algo más abierta sobre sus propios deseos; ella es una lesbiana semi-abierta cuyo descaro y capacidad para ser sincera con Will le dan un gran estímulo. (Will le pregunta cómo, exactamente, supo que estaba ladrando al árbol correcto cuando comenzó a perseguir a su novia; ella le dijo que sabía leer señales. ¡Gaydar también tiene su propio poder mágico, perfeccionado con la práctica!)

Y este mensaje, que en la diferencia uno encuentra la fuerza y ​​no la debilidad, se encuentra justo en el centro de un programa visto por muchísimos niños de todas las edades. (Es posible que los números no cuenten la historia completa del gigante de “Stranger Things”; recientemente asistí a una fiesta en la que un grupo de estudiantes de secundaria se lamentaron del hecho de que tendrían obligaciones el día de Navidad, como abrir regalos, que les impedirían atiborrarse de la nueva serie de episodios de inmediato). Ha habido tiempos más difíciles, tal vez, para crecer consciente de la propia diferencia, como, digamos, 1987, cuando se ambienta “Stranger Things 5”. pero no apostaría que sea terriblemente fácil ahora mismo. El hecho de que lo queer ocupe un papel temático tan crucial en el final del programa significa que muchos jóvenes pueden tomar en serio la idea de que sus amigos los amarán por lo que realmente son.

Porque, después de todo, Will no se siente avergonzado ni rechazado por sus amigos; a uno, escuchan lo que dice y afirman su apoyo. (Uno siente, en algunas de las actuaciones, que esta noticia no supone un shock trascendental para algunos de los personajes.) Y luego regresan al asunto en cuestión. Necesitan salvar el mundo para que todos, diferencias aparte, puedan seguir viviendo en él.

• Los hermanos Duffer Desglosa todos los spoilers del volumen 2

• Los hermanos Duffer Desglosa todos los spoilers del Volumen 1

• Nuestras 13 preguntas candentes Antes del final de la serie

• Noah Schnapp en esa escena en el volumen 2

• Noah Schnapp sobre convertirse en el [SPOILER] en el volumen 1

• Director Shawn Levy sobre el gran avance de Will

• fregadero sadie sobre el papel clave de Max en el volumen 1

• Nell Fisher sobre interpretar a Holly Wheeler en la temporada 5

• El elenco de ‘Cosas más extrañas’ en los últimos días del espectáculo

• Artículo de portada del 15 de octubre de “Stranger Things” de Variety Sobre los Duffer

• Querido bueno sobre el momento héroe Kick-Ass de Karen (por fin)

• Los hermanos Duffer sobre el spin-off de ‘Stranger Things’

• Linda Hamilton sobre ser el ‘mayor fan’ de Millie Bobby Brown

• Shawn Levy sobre ‘Sticking the Landing’ para la temporada 5

• puerto david sobre cómo lo han cambiado ‘Stranger Things’