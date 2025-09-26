El discurso de Prabowo en las Naciones Unidas tiene una gran economía nacional potencial, hay un grifo

Yakarta, Viva – Discurso del presidente Prabowo Subianto en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, se considera genial en atractivo inversión Al mismo tiempo, el crecimiento del polipasto economía doméstica.

Economía senior Aviliani Argumentó que la diplomacia internacional en la sede de la ONU ayer hizo que la posición de Prabowo en el ámbito internacional se tuviera en cuenta cada vez más. Esto también se considera que ha puesto a Indonesia en una posición estratégica para atraer la inversión y la cooperación global.

«Pak Prabowo ahora está muy calculado a los ojos del mundo.

El vicepresidente del análisis de políticas macroeconómicas de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin) subraya los efectos potenciales de la diplomacia de Prabowo debe equilibrarse con la preparación doméstica. Especialmente, desde el aspecto de la burocracia y la licencia comercial.

Aviliani Malik, Waketum Kadin en el campo del análisis de política económica macro-micro

Según él, la burocracia lenta y los procedimientos complicados se consideran un desafío importante para Indonesia para maximizar las oportunidades globales. «No se confíe en que los inversores ingresen a Indonesia, muchos problemas en los que eventualmente no se convierten. Esta burocracia es un problema de año en año», dijo.

Además, según él, se dice que la condición demográfica de un país es uno de los factores cruciales que determinan el crecimiento económico. Porque, el número de población de edad productiva afecta el consumo y la inversión. Esto se refleja en la tendencia del crecimiento económico global, donde el crecimiento del 4-5 por ciento o más es generalmente obtenido por los países en desarrollo, mientras que los países desarrollados tienden a estar en un nivel del 2-3 por ciento.

Aviliani dijo que la situación de varios países desarrollados ahora está experimentando un lento crecimiento del consumo debido a la población del envejecimiento, por lo que la inversión también tiende a disminuir. Por el contrario, los países en desarrollo aún tienen una fuerte demanda interna y altas oportunidades de inversión.

«Nadie quiere invertir cuando el consumo disminuya. Ahora, ahora es que las políticas gubernamentales pueden hacer que los inversores se interesen en ingresar a Indonesia», dijo. (Hormiga)