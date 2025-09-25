El discurso de Prabowo en las Naciones Unidas se considera como un símbolo de la autoconfianza y la diplomacia nacional

Yakarta, Viva – Discurso Presidente Prabowo Subianto En la sesión general PBB Se convierte en un impulso raro e importante en el viaje de la diplomacia indonesia. No solo un ritual anual de un jefe de estado, sino que este discurso muestra un estilo de liderazgo firme, seguro y arraigado de la verdad moral universal.

No apareció en una frase sinuosa, sino en un lenguaje directo que expresa la verdad. Las palabras son simples pero llenas de peso.

«Esta es una retórica típica que hace que el discurso del presidente Prabowo no solo se escuche, sino que también se siente. Utiliza una cita para la Declaración Universal de los Derechos Humanos como base moral, enfatizando que la igualdad humana es solo una jerga, sino el principio que debe lucharse», dijo el jueves el profesor de la Universidad Estatal de Makassar (UNM) Harris Artur Hedar, en Jakarta, el jueves, el jueves, 2025.



El presidente Prabowo Subianto asistió al foro de la ONU en Nueva York Foto : Equipo de medios presidencial Prabowo Subianto

En opinión del presidente de la Asociación de Alumnos Doctorales de Ciencias Legales (IADIH), lo más destacado es el coraje de Prabowo para expresar justicia para Palestina, un tema clásico, pero siempre es relevante.

Afirmó que el mundo no debería guardar silencio por el sufrimiento del pueblo palestino. Pero curiosamente, Prabowo también mencionó la importancia de respetar la seguridad de Israel.

«Este es un equilibrio diplomático que rara vez se toca abiertamente. A favor de la justicia sin cerrar la puerta del diálogo. Esta posición confirma a Indonesia como un puente moral que permanece en posición vertical por encima del principio, pero no se cierra a la realidad geopolítica», dijo Harris, quien también es el rector adjunto de la Universidad de Jayabaya.

Harris también mencionó que el discurso fue cerrado por Prabowo con un saludo cruzado: «Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya» como un simple pero lleno de sentido.

«En un solo aliento, Prabowo proyecta la cara de Indonesia como una nación multicultural, religiosa y tolerante. El mundo ve que Indonesia no solo habla sobre los derechos humanos y la justicia, sino que también se convierte en un ejemplo real de pluralismo vivo», dijo Harris.

Agregó que el micrófono que había muerto debido a las reglas técnicas de cinco minutos, no bloqueó la voz de Prabowo para permanecer. Este evento se puede leer como un símbolo, aunque hay restricciones, los mensajes de verdad siempre encuentran la forma. Para el público, este momento confirma la imagen de un líder que no tiene miedo a los obstáculos.

Según Harris, la resonancia de este discurso fue más amplia porque recibió la atención de los medios internacionales. Los medios de comunicación israelíes destacan el uso de saludos «Shalom», mientras que el público global ve el coraje de Prabowo para expresar el problema palestino sin retórica vacía.

De hecho, varios líderes mundiales consideran el discurso de Prabowo de manera firme y constructiva.

«Incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abiertamente dio comentarios positivos sobre el discurso de Prabowo. Consideró el estilo de entregar a Prabowo con firmeza, directamente, directamente y capaz de representar las voces de la Gran Nación antes del mundo. Elogio de uno de los líderes de este superpotencia fortaleció aún más la imagen que la indonesia, a través de Prabowo, había aparecido como un jugador global que fue calculado», explicó la silla de los Depeses, lo que se explicó, lo que se explicó, lo que se explicó, la silla de los Depesas, lo que también se explicó de la Hargawo, la silla de los Degerson, lo que también se explicó, lo que también se explicó, lo que explicó, la Pedido de la Hargawo, explicó la Silla, explicó la Silla, explicó la Silla, explicó la Silla, explicó, también es la Playperson. Peradi DPN.

Agregó que este impulso fortaleció la posición de Indonesia como país con una voz moral independiente en medio de la rivalidad geopolítica. El discurso en las Naciones Unidas esta vez no es solo una ceremonia, sino más bien declaración de intención.

El mundo ve a Indonesia, a través de Prabowo, se atreve a aparecer con la confianza en sí mismo, combinando la moral universal, los intereses nacionales y las estrategias diplomáticas equilibradas.

«Esta es la diplomacia de la verdad. Hablando de lo que es, arraigado en principios, y transmitido con confianza. Este impulso marca un nuevo capítulo que Indonesia, con toda su diversidad, no es solo un participante del foro global, sino también el determinante de la dirección de la conversación mundial», dijo.