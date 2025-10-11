El discurso comercial de los Texans agrega a Breece Hall de los Jets en medio de conversaciones sobre fechas límite

El Tejanos de Houston podría estar en el mercado buscando otro creador de juego y, lo que es más, otro producto más de Iowa State, en Jets de Nueva York corriendo de regreso Salón Breeceantes de la fecha límite comercial de 2025.

Fijado para el 4 de noviembre, hay sentimientos encontrados sobre el tipo de actividad que podría generar esta fecha límite de cambios.

Hall ha sido un fuente constante de intrigasin embargo, con los Texans mencionados en conexión.

La propuesta comercial de los Texans aterriza en el RB Breece Hall de los Jets

Hall fue la selección general número 36 del draft de 2022 de los Jets, un puesto por delante del back defensivo de los Texans. Jalen Pitrecon quienes podrían ser compañeros de equipo luego de un intercambio de Nueva York a Houston.

Tres años después, los talentosos creadores de juego podrían ser compañeros de equipo antes de que pase la fecha límite de cambios de 2025.

Esta propuesta comercial de Heavy Sports tiene como objetivo hacer realidad ese hipotético escenario.

Los tejanos obtienen:

Los aviones obtienen:

Rich Cimini de ESPN notó el arma de doble filo de un posible intercambio en el Salón por los Jets.

«Está en el último año de su contrato de novato y es un jugador productivo (octavo en yardas totales desde la línea de golpeo), lo que debería hacerlo atractivo para los equipos contendientes. Ha sido objeto de rumores de intercambio desde el draft, y solo se intensificarán». Cimini escribió el 11 de octubre. “El Braelon Allen La situación (se perderá al menos dos meses por una lesión en la rodilla) complica las cosas como corredor. Si los Jets cambian a Hall, se quedarían peligrosamente delgados.

«A menos que sea un intercambio de jugador por jugador, traer de vuelta, digamos, un receptor abierto titular, un intercambio del Hall indicaría al vestuario que están renunciando a la temporada. Por el contrario, si no hacen nada, corren el riesgo de perderlo en la temporada baja como agente libre».

Una posible oferta de los Texans de Pierce y capital de draft podría atraer a los Jets. Contratarían a otro jugador en un año de contrato con Pierce (puesto 107 en general en 2022), pero agregarían capital de draft.

El creador de juego de los Texans, todo a favor del cambio de Breece Hall

El lista de texanos tres jugadores que asistieron a Iowa State, todos ellos receptores abiertos. Dos de esos receptores, hombre de tercer año. Xavier Hutchinson y selección de novato de tercera ronda Jaylin Noel, jugó con salón sobre los Ciclones durante la temporada 2021.

“Hay mucha hablar de los tejanos añadiendo otro [Cyclone]”, le dijo Kay Adams a Hutchinson en”Arriba y Adams” el 9 de octubre, de lo cual el síndico negó tener conocimiento.

“No he escuchado ninguna de esas noticias, pero cuantas más, mejor, ¿verdad?” Hutchinson le dijo a Adams después de que se mencionó la situación de Hall. «He hablado con él aquí y allá, por supuesto. Cuando llegas a la temporada, estás un poco ocupado. Así que solo puedes charlar un rato. Pero pase lo que pase con la situación de Breece. Si sucede, estaré eufórico por él. Si no es así, seguiré siendo feliz».

«Estoy en mi cuarto año y no me queda mucho tiempo para demostrar lo que quiero hacer y quién puedo ser en esta liga». – Salón Breece pic.twitter.com/AqMp62MIbj – Vídeos de Jets (@snyjets) 5 de octubre de 2025

«Breece es sólo un tipo», le dijo Hutchinson a Adams. «No hay otra manera de explicarlo realmente. Entonces, cuanto más puedas agregar solo amigos al equipo, serás mejor, ¿verdad? Estarás en una mejor posición para ganar, y simplemente vas a… no lo sé. Estaré feliz si Breece de alguna manera pudiera venir a los Houston Texans. Siento que eso sería genial».

Hall, de 24 años, ha corrido para 351 yardas en 66 acarreos esta temporada, pero aún no ha cruzado la línea de gol. Sin embargo, registró temporadas consecutivas con al menos 200 acarreos, más de 800 y 5 touchdowns en 2022 y 2023.

Hall está en el último año de una Contrato a escala de novato de cuatro años y 9 millones de dólares..

Hall tiene una línea de 578-2,684-14 como corredor y 169-1,442-8 como amenaza de recepción desde el backfield, lo que le da 747 toques totales, 4,126 yardas y 22 TD en su carrera.

Los tejanos pueden aprovechar bien la semana de descanso

Los Texans están en su descanso, lo que les permitirá evaluar a Hall o cualquier otro objetivo comercial potencial antes de la fecha límite, que este año cae el martes 4 de noviembre a las 4 pm ET. Hall y los Jets están en Londres, asumiendo el Broncos de Denver.

Quedan dudas sobre sus planes en la fecha límite, incluso sobre el futuro de Hall con la única franquicia de la NFL que ha conocido.

«Quiero estar aquí, me encanta ser un New York Jet. Al final del día, no controlo lo que sucede; solo controlo lo que hago en el campo y cómo manejo mis asuntos fuera del campo». Se le pregunta a Breece Hall sobre los rumores comerciales: pic.twitter.com/slS0yyejXp – Vídeos de Jets (@snyjets) 10 de octubre de 2025

Los tejanos se quedan sin Joe Mixóny podrían estarlo para lo que resta de la temporada 2025.

Sin embargo, los Texans también cuentan con el cuatro veces Pro Bowler. Nick Chub y hemos visto un aumento en la producción del novato seleccionado en la cuarta ronda. Marcas leñosas. Cualquier posible intercambio de tejanos En la fecha límite, para Hall u otro objetivo, deben tenerse en cuenta muchos factores.