‘Él’ dirige el día de apertura, ‘Big Bold Beautiful Journey’ bombardeo

Universal «A él«Debutó en el segundo lugar el viernes en la taquilla nacional, un poco detrás del Smash de anime del fin de semana pasado» Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle «. Mientras tanto, el romance cósmico de Sony «Un gran viaje audaz y audaz«Está demostrando un busto teatral, con un debut muy por debajo de la parte superior de las listas.

«HIS» redujo $ 6.47 millones en su día de apertura (incluidos $ 2 millones de las proyecciones de vista previa) de 3,168 ubicaciones en América del Norte. La película también comparte IMAX y otros auditorios de formato de gran formato premium con «Demon Slayer», «, lo que significa un impulso de los precios de los boletos más altos. La fábula de fútbol faustian, dirigida por Justin Tiping y producida por las producciones de Jordan Peele Banner Monkypaw, ahora está proyectando un fin de semana de $ 15 millones de $ 15 millones. Detrás de «Demon Slayer». Aún así, no es un no estrella dado el presupuesto de producción relativamente modesto de $ 27 millones de la película.

Más preocupante es cuán áspero es el zumbido en torno a «él» y cómo eso podría afectar sus perspectivas teatrales en el futuro. La película fue rechazada rotundamente por los críticos y el público general no son más cálidos, y la firma de encuestas de películas cine en encuesta de una mala calificación C entre los primeros espectadores. El horror tiende a ser un género más divisivo, pero este tipo de respuesta no suele presagiar un poder de permanencia fuerte. «Él» también enfrentará una competencia de género el próximo fin de semana cuando se abra «The Strangers – Capítulo 2» de Lionsgate.

Con un lanzamiento programado para las semanas iniciales de la temporada de la NFL, «Him» sigue a un mariscal de campo profesional en ascenso (Tyriq Withers) que pesa vender su alma por el estatus de cabra, tentado por su mentor (Marlon Wayans).

Mucho más allá de las listas, el «A Big Big Beauthel Journey» de Sony serpenteó a $ 1.4 millones en el viernes y las proyecciones de vista previa de 3,330 ubicaciones. La fantasía original clasificada por R, protagonizada por Colin Farrell y Margot Robbie, tendrá la suerte de incluso alcanzar la mitad de sus proyecciones previas a la semana para un debut al norte de $ 8 millones.

Es otra salida aproximada para Sony, que no había conseguido una gran apertura nacional durante todo el año hasta que su sello de anime Crunchyroll anotó con el lanzamiento con licencia de «Demon Slayer» el pasado fin de semana. Sony gastó $ 45 millones para adquirir derechos globales Para «un gran viaje Big Beauty» del mercado cinematográfico europeo de 2024, una figura que la película seguramente no se recuperará en los cines.

Accesorios a Sony por apostar por originalidad; La película debe haber parecido una perspectiva atractiva, con Farrell adjunto y Margot Robbie protagonizando su primer seguimiento teatral del megasmash «Barbie». «A Big Bold Beauty Journey» también comenzó como un guión de la lista negra y atrajo el autor de la querida crítica Kogonada (de Charli XCX’s Tiroteo «Summore Summer») para la primera puñalada del director en un amplio lanzamiento teatral. Pero el paquete ni siquiera funcionó de manera crítica, aterrizando en gran medida críticas negativas. Las audiencias también son relativamente frías, encuestando una calificación B de B- de la partitura de cine. Parece poco probable que «un gran viaje audaz y hermoso» se quede mucho tiempo en los cines.

Sony al menos puede consolarse en «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle«Todavía compitiendo por el primer lugar. Como se esperaba, el anime con clasificación R de longitud épica se enfrenta a una gran caída de su primer fin de semana, ya que la mayoría de los fanáticos acudieron en masa a las primeras proyecciones posibles. Aún así, con $ 4.56 millones el viernes y las proyecciones para una excursión de segundo año de $ 16.3 millones (que marcaría una caída del 77%),» Infinity Castle «se dirige a las primeras cías nacionales una vez más. La película de los primeras primeras en el evento, la película de los primeras primeras en el evento, lo que intenta una vez más en una vez la película en el evento. La trilogía de franquicia para la propiedad cruzará $ 100 millones nacionales este fin de semana, solo la 15ª película de 2025 en muescas en ese hito.

«The Long Walk» de Lionsgate está en cuarto lugar, caminando a otros $ 1.8 millones el viernes. Está proyectando un segundo fin de semana de $ 6.3 millones para una caída del 46% de su modesta apertura. El total doméstico en la adaptación de Stephen King parece alcanzar los $ 22.7 millones durante los primeros 10 días.

«Downton Abbey: The Grand Finale» de Focus Feature busca completar los cinco, aunque está proyectando $ 6 millones en su segundo fin de semana para una gran caída del 66% desde su apertura. Al igual que con «Demon Slayer», parece que muchos fanáticos de «Downton» priorizaron las primeras proyecciones para esta. «The Grand Finale», significado como una despedida para la querida serie de televisión británica, debería abordar hasta un total nacional de $ 31.4 millones después de su salida de segundo año.

También abriendo este fin de semana junto a «Him», Angel Studios tiene su propia función de fútbol con el «Senior», protagonizado por Michael Chiklis, en 2,405 ubicaciones. La película, basada en la verdadera historia de un joven de 59 años que regresa a la universidad deportiva, ganó $ 1.25 millones en el viernes y las proyecciones de vista previa y está mirando una apertura en el séptimo lugar. El puntaje de cine se convirtió en una calificación brillante.