El director solo en casa golpea un reinicio como un ‘error’

Como el original «Solo en casa«Gear Gears Up para celebrar su 35 aniversario este noviembre, director Chris Columbus está hablando en contra de rehacer o reiniciar su clásica comedia navideña. Charlando con Entretenimiento esta nocheColumbus dijo que un «reinicio en el hogar» sería un gran error. El clásico de 1990 protagonizó Macaulay Culkin Como Kevin McCallister, un niño de ocho años que debe defenderse de un par de ladrones cuando su familia lo deja accidentalmente en casa durante unas vacaciones de Navidad.

«Creo que ‘Home Alone’ realmente existe como, no en este reloj, pero fue este momento muy especial, y realmente no puedes recuperar eso», dijo Columbus. «Creo que es un error tratar de regresar y recuperar algo que hicimos hace 35 años. Creo que debería quedarse solo».

La película de 1990 fue un éxito de taquilla con $ 476 millones en todo el mundo, lo que la convirtió en la segunda película más recaltadora de 1990. Columbus regresó para la secuela de 1992 «Home Alone 2: Lost in New York», que recaudó menos pero aún así logró convertirse en el tercer índice del año con $ 359 millones en todo el mundo. Las dos películas hicieron de Culkin una sensación de actor infantil. Recientemente apareció en «Hot Ones» y explicó su razonamiento Por qué la secuela es mejor que la original.

«Me pagaron más. Creo que tengo el cinco por ciento de la red», dijo Culkin sobre la secuela. «Y también 15 perfecto de la comercialización. Entonces, si compras un Talkboy, estoy como sí, tomaré el 15 por ciento de eso. Muchas gracias. Por cierto, compre un Talkboy esta Navidad».

Disney intentó reiniciar «Home Alone» en 2021 con la película exclusiva de Disney+ «Home Sweet Home Alone», protagonizada por el joven «JoJo Rabbit» Archie Yates frente a Ellie Kemper, Rob Delaney y Kenan Thompson. Dan Mazer («Dirty Grandpa») dirigió el reinicio, que siguió a la trama del original protagonizada por Yates como un niño ingenioso que se queda atrás mientras su familia está en Japón durante las vacaciones. Las revisiones no fueron amables con el remake, tal vez demostrando el punto correcto de Colón.

Variedad llamado el reinicio «lento y rancio» En su revisiónAgregar: «‘Home Sweet Home Alone’ lleva todo lo que al público amaba del original, dirigido por John Hughes, con el original de John Hughes y lo da la vuelta … de espíritu mezquino, francamente descuidado e incómoda, esta característica de rutina carece de alegría navideña».