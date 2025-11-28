El director qatarí Mohammed Al-Ibrahim habla del primer largometraje ‘Sa3ood Wainah?’

Fue necesario el director qatarí Mohammed Al-Ibrahim 15 años para realizar su primer largometraje, “Sa3ood Wainah?”, que, a partir de su título, es una película bastante singular que combina elementos de suspenso, fantasía y realismo mágico, todos imbuidos de un fuerte sabor local.

Considerada como la primera película «comercial» que salió Katar“¿Sa3ood Wainah?” – el título se traduce como “¿Dónde está Saoud?” – lanzado desde la inauguración Festival de Cine de Doha esta semana, donde fue aplaudido por el público local. Es producido por Estudios Katara que está interesado en fomentar el cine y la producción de contenidos en la minúscula nación del Golfo rica en gas.

Ambientada en una remota granja qatarí, “Sa3ood Wainah?” gira sobre dos hermanos llamados Hamood y Sa3ood, quienes una noche entretienen a sus amigos con un truco de magia transmitido por su difunto padre. Esto conduce a la desaparición de Sa3oud y a la difuminación de los límites entre la ilusión y la realidad.

Katara Studios estrenará la película en cines en la región del Golfo el próximo año.

Al-Ibrahim, que estudió cine en UC Irvine, comenzó su carrera trabajando en el Doha Film Institute y se ha dedicado a la realización de muchos cortometrajes y comerciales. Como actual jefe de formato largo en Katara Studios, dirigió el vídeo musical de la canción “Arhbo” de la Copa Mundial de la FIFA 2022 que obtuvo más de 100 millones de visitas en YouTube.

Al-Ibrahim habló con Variedad en Doha sobre por qué es crucial que su primer largometraje sea “una película qatarí de base”.

¿Cómo se les ocurrió este concepto, que es bastante innovador, especialmente para la región?

Consumo bastante género y siento que la gente aquí también tiene un gran apetito por el género. Así que es justo que nosotros, como qataríes o como habitantes de la región del Golfo, podamos tener algún tipo de representación visual de nosotros mismos desde esa perspectiva. Eso fue lo primero. Y luego mi colega Jassim Abel y yo coescribimos la historia. Yo escribí el guión, él coescribió conmigo el tratamiento. Estábamos teniendo muchos «¿y si?» discusiones. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer una película que sea autónoma? Estábamos hablando de películas como [Sidney Lumet’s courtroom drama] “12 Angry Men” y otras películas que tienen lugar en un mismo lugar. Comenzamos con el «¿y si?» Y la que se nos quedó grabada fue: ¿y si un truco de magia no fuera algo mágico? ¿Y si fuera real?

Me parece que realmente querías que esta película fuera culturalmente específica. ¿Cuáles fueron los elementos de la cultura qatarí en los que se basó?

La magia es parte de nuestro folklore. Esto se remonta a la época del antiguo Egipto. Está ahí, aunque no se habla mucho de ello. Así que definitivamente quería algo de eso. En cuanto a los temas, desde una perspectiva moderna, creo que en nuestras identidades a veces tendemos a llevar una doble vida. Así que quería que eso también fuera parte de la película. Y quería investigar por qué la gente decide llevar una doble vida desde nuestra perspectiva. Lo hemos visto en muchas películas occidentales, pero quería abordarlo desde aquí.

Elegiste a todos los actores qataríes, lo cual es una elección interesante ya que se trata de una película comercial. ¿Consideró otras opciones?

Seré honesto contigo, hubo esa conversación al principio. Nos preguntábamos si deberíamos contar con algún talento de Arabia Saudita o de Kuwait. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que centrarnos en nuestra misión. Y esa misión es una película qatarí de base. Una historia qatarí contada e interpretada por qataríes. No sólo para mí, sino también para Katara Studios, es muy importante que le hagamos saber a la gente: oye, estamos aquí; existimos. Y queremos que veas lo que estamos haciendo.

Sin duda, el público de Doha pareció disfrutarlo. ¿Cómo se sintió al lanzar la película en el Festival de Cine de Doha inaugural en medio de una avalancha de anuncios del naciente Comité de Cine sobre las formas en que Qatar está construyendo una industria cinematográfica?

Me hace sentir genial. Siento que me estoy involucrando. Quiero decir, ha sido un viaje de 15 años intentando hacer un largometraje y consolidarme como cineasta. Y siento que estoy aquí en el lugar correcto en el momento correcto. Siento que, como nación, estamos invirtiendo mucho en el cine como exportación cultural. Nos damos cuenta del poder de la historia y de cómo es una extensión de nuestra identidad y una extensión de la diplomacia. El hecho de que el Qatar Film Committee esté encabezando esto es prueba de ello.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.