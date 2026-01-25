El director presidente de la BRI nombra un papel clave para las mipymes en el escenario financiero global en el WEF Davos 2026

Jacarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk enfatizó la importancia de desarrollar el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) como parte central de la agenda global de finanzas sostenibles. Esta opinión fue transmitida por el Director Presidente. BRI Hery Gunardi en el foro del Pabellón de Indonesia a través del panel Capital para la Sostenibilidad: Desbloquear las finanzas y el crecimiento sostenibles en los mercados emergentes Foro Económico Mundial (WEF) Davos 2026, martes (20/1/2026).

Al panel también asistieron la presidenta y directora ejecutiva de TCW, Katie Koch, la directora de finanzas y estrategia del banco Mandiri Novita Widya Anggraini y la editora en jefe de IDN Times Uni Lubis como moderadora.

En el panel de discusión, Hery explicó que en los países en desarrollo, el sector MIPYME por sí solo cubre más del 90% del número total de empresas y es el principal impulsor de la economía, desde la creación de empleo hasta el fortalecimiento de las cadenas de suministro locales y la resiliencia económica de las comunidades. Sin embargo, la atención mundial con respecto a la sostenibilidad todavía suele pasar por alto el papel de las MIPYMES.

«Desde su inicio hasta que cumple 130 años, la BRI fue diseñada para atender a los segmentos de micro y MIPYME. Este compromiso sigue siendo la base principal de la BRI. Por lo tanto, estamos muy contentos de estar en el WEF Davos 2026 para discutir cuestiones financieras sostenibles que están en línea con lo que hemos estado implementando hasta ahora», dijo Hery.

Añadió que en el contexto de los países en desarrollo, la sostenibilidad ya no es una cuestión de ambición, sino más bien una cuestión de ejecución, es decir, cómo garantizar que la financiación sostenible pueda canalizarse de forma segura, eficiente y a gran escala hacia los sectores que más la necesitan.

En este contexto, como el banco MIPYME más grande de los países en desarrollo, BRI combina los principios de inclusión, financiamiento y sostenibilidad en sus actividades comerciales. Para la BRI, las finanzas sostenibles no son un programa adicional, sino más bien un proceso empresarial que se aplica sistemáticamente para financiar a millones de actores empresariales todos los días.

«No habrá una transición verde exitosa ni un crecimiento inclusivo sin que las MIPYMES avancen juntas. La verdadera sostenibilidad se produce cuando la financiación llega a las aldeas, los agricultores y los microempresarios de Indonesia», afirmó.