El director original de ‘Naked Gun’ dice que el reinicio estaba tratando de copiar su estilo

David Zucker, quien dirigió las dos primeras películas de “Naked Gun”, dijo recientemente: “mundo de la mujer» No le impresionó el reinicio dirigido por Liam Neeson y Pamela Anderson. Dijo que la película «extrañó por completo» el ahora clásico estilo de comedia de parodia iniciado por Zucker, su hermano Jerry y Jim Abrahams.

“Mi hermano Jerry y nuestro socio Jim Abrahams comenzaron a hacer comedias de parodia hace 50 años y creamos nuestro propio estilo, y lo hicimos tan bien que evidentemente parece fácil”, explicó Zucker. “La gente empezó a copiarlo, como Seth MacFarlane para la nueva ‘Naked Gun’. Se lo perdió por completo”.

MacFarlane fue uno de los principales productores del proyecto y contribuyó con «material literario adicional», según IMDb. El cofundador de Lonely Island, Akiva Schaffer, dirigió la película y escribió el guión con Dan Gregor y Doug Mand.

Zucker también se mostró en desacuerdo con los costos de producción del “Naked Gun” de 2025. El reinicio tuvo un precio de 42 millones de dólares, mientras que el original de Zucker de 1988 costó 14,5 millones de dólares, según AFI. Sin embargo, si se ajusta a la inflación, 14,5 millones de dólares equivalen a aproximadamente 38 millones de dólares en 2025, lo que no está muy lejos del presupuesto del nuevo “Naked Gun”.

«No deberías gastar demasiado dinero en comedias, y una de nuestras reglas es el dinamismo técnico», dijo Zucker. «Los grandes presupuestos y la comedia son opuestos, y en la nueva ‘Naked Gun’, se podía ver que gastaron mucho dinero en escenas llenas de dinamismo técnico mientras intentaban copiar nuestro estilo».

El «¡Avión!» El director agregó que siente que la nueva “Naked Gun” se hizo exclusivamente por razones financieras. Zucker afirmó: «Ahora todo el mundo está en esto por dinero, y esa parece ser la única razón por la que querían hacer una nueva ‘Naked Gun'».