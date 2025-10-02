El director Lear Debessonet y el reparto de Broadway Revival de Broadway Talks Broadway

Casi 30 años después de su debut en Broadway, el aclamado de Terrence McNally «Rag-time«, Una mirada panorámica a un momento histórico tumultuoso, está volviendo a la gran forma blanca para una nueva era.

Cuando la adaptación musical de la novela de 1975 de El Doctorow se presentó en 1996, lidió con problemas sociales que continúan afectando a los estadounidenses hoy. Desde la movilidad ascendente hasta el racismo y la estratificación de la clase, la producción destaca lo que significa seguir el progreso en una nación en constante evolución.

Con Estados Unidos una vez más en un punto de inflexión en su historia, el director nominado al premio de Tony Aprender debitonet Sabía que era la oportunidad perfecta para llevar el musical barrido al Lincoln Center.

«Puedes ver una película en casa que te acumule hasta tu núcleo, pero tú tú solo», dice ella. «Eso es diferente a sentir esas cosas y estar con más de mil personas que también están teniendo sentimientos. Hay algo profundamente restaurativo al respecto. Y restaurativo es diferente a la esperanza, pero es curación».

El renacimiento de Debessonet abrió el año pasado en el centro de la ciudad de Nueva York a Raves. Ahora está trayendo a su elenco, anclada por el nominado de Tony Joshua HenryNominado al Grammy Leones caissie y ganador de Tony Brandon Uranowitz – A una nueva etapa con el libro de McNally, la música de Stephen Flaherty y las letras de Lynn Ahrens.

«Lo que es hermoso de Lear y su equipo es que desde el principio dejaron muy claro que esto es un ‘ragtime’ por ahora», dice Levy.

Ambientada a principios del siglo XX, la obra se une las historias de tres grupos distintos: estadounidenses negros, inmigrantes de Europa del Este y estadounidenses blancos, mientras intentan lograr las buenas vidas que el país les ha prometido durante un período de transformación política y económica.

«En un momento en que hay tantas preguntas sobre la historia de este país, también hay muchos momentos personales realmente humanos en este programa con los que creo que la gente resonará de diferentes maneras», dice Debessonet. «Simplemente se siente como la manera perfecta de cumplir lo que el teatro está aquí para hacer en primer lugar. Y creo que ‘ragtime’ es una obra maestra estadounidense».

En el musical, Levy retrata a la madre, la matriarca de una rica familia blanca, que descubre su confianza en sí mismo e independencia. «Ella es tan fuerte, abierta y vulnerable al mismo tiempo», dice Levy. «Creo que su superpotencia es su capacidad para conectarse con las personas y ver la humanidad de todos y permitirse ser cambiado por otros. Definitivamente me ha abierto y me recordó los lugares que tal vez cierre que sí necesito para reexaminar. Lo hermoso de la madre es que no lo hace sobre ella.

Por el papel de Henry, su papel de Coalhouse Walker Jr., un músico negro que vive en Harlem, tiene muchos de los momentos angustiados de la obra. Coalhouse es un artista popular, pero sus ambiciones están frustradas por el prejuicio que enfrenta. Es una lucha que finalmente termina en tragedia. Sin embargo, el actor acredita a Debessonet por crear un espacio para que se arroje por completo a la parte. «Me encantan los roles que requieren mucho», dice Henry. «Me gusta la idea de vivir al borde de su burbuja de confort, y el carbón me obliga a apoyarme en alegría, esperanza y resistencia extremas y luego en el segundo acto, sacrificar y lo que significa ser consciente de su lugar en una comunidad y lo que significa ser consciente de su servicio más allá de usted. Es una placa grande para comer todas las noches. Y estoy hambriento».

Aunque el conjunto es vasto, quizás más que cualquier otro personaje, Tateh de Uranowitz, un inmigrante judío recién llegado a Nueva York, representa una versión idílica del sueño americano. «Creo que lo que hace que hacer este programa sea tan especial ahora que nosotros, como cultura, nos hacemos preguntas nuevas y diferentes de las que nos estábamos haciendo en la década de 1990», dice Uranowitz.

«Espero que la gente vea la promesa de Estados Unidos en Tateh. Ven esa versión idealista de lo que puede suceder. Pero espero que pregunten con una sensación de curiosidad y con una sensación de cómo estamos pasando por dolores de crecimiento como sociedad y cultura en este momento».