El director Jung Hanseok traza un nuevo curso para el futuro del Festival de Busan

Como el Festival Internacional de Cine de Busan Celebra su 30 aniversario, director Jung Hanseok no está pensando en los logros pasados. En cambio, está orquestando lo que él llama «el comienzo de un nuevo capítulo» para uno de los festivales de cine más influyentes de Asia.

La edición de Milestone, que se inauguró con «No otra elección» de Park Chan-Wook, representa la transformación más dramática en la historia de Biff, centrada en el lanzamiento de su primera sección de competencia y una reinvención integral de la estructura del festival.

«El peso del número ’30’ es definitivamente innegable», dice Jung. Variedad. «Pero no quería que este año simplemente fuera a mirar hacia atrás en glorias pasadas o simplemente una felicitación. Si esta edición se recordará como un año monumental, no es por el número en sí, sino porque marca el comienzo de un nuevo capítulo para el Festival Internacional de Cine de Busan».

La nueva sección de competencia representa quizás el movimiento más audaz en la revisión del festival de seis meses de Jung. Al fusionar las nuevas corrientes de larga data y los programas Kim Jiseok, Biff ha creado una plataforma más impactante exclusivamente dedicada al cine asiático.

La evaluación franca de Jung del sistema anterior revela el pensamiento estratégico detrás del cambio: «Me di cuenta de que nuestras dos secciones representativas, las nuevas corrientes y la sección Jiseok habían alcanzado sus límites en términos de influencia. Si alguien preguntaba:» ¿Cuáles eran los ganadores de las nuevas corrientes del año pasado y los premios Jiseok? » La mayoría de las personas, incluido yo mismo, no podrían recordarlos «.

El nuevo enfoque ya está mostrando resultados. «Poco después de que se anunciara la alineación de este año, dos películas invitadas se aseguran agentes de ventas: ‘Spying Stars'» de Daisuke Shigaya, de Vimukthi Jayasundara, señala Jung, acreditando la sección de competencia con interpretar «un papel significativo» al aumentar los perfiles de las películas.

Los 14 títulos de competencia seleccionados reflejan el compromiso de Jung con la calidad sobre el equilibrio geográfico. «Al seleccionar las 14 películas, dimos muy poca consideración a la diversidad regional», explica. «Además de la premisa de que la alineación debe ser cine asiático, nuestro enfoque se centró únicamente en el valor intrínseco de cada trabajo».

Este enfoque dio como resultado una representación significativa de Japón, China y Corea, argumenta una reflexión de «una faceta del actual paisaje del cine asiático que la nueva sección de competencia de Busan ha hecho visible».

El trofeo inaugural de la competencia, diseñado por el ganador de Palma D’Or Apichatpong Weerasethakul, encarna la nueva filosofía del festival. El autor tailandés describió su creación como «algo que podría parecerse a un corazón, o tal vez un jarrón de flores, con una sensación de agua que fluye dentro».

«Me dijo: ‘Sentí que el Festival Internacional de Cine de Busan lleva un espíritu similar, donde los creadores y sus historias se reúnen y desbordan en el conjunto'», recuerda Jung. El trofeo representa algo «sin coagulado, no fijo, fluido y siempre cambiante, al igual que el agua».

Esta edición de aniversario presenta 241 películas en lugares expandidos, con secciones renovadas que incluyen una pasión de medianoche extendida, un programa de visión reinventada y el regreso del cine asiático 100. La filosofía de programación de Jung equilibra la amplitud con precisión.

«Era importante no mirar solo los árboles, sino ver todo el bosque», explica. «Si bien mantenía mucho el equilibrio general del festival, también tomé decisiones audaces y un enfoque concentrado dentro de cada programa individual».

Forum Biff refleja el enfoque práctico de Jung para los desafíos de la industria, centrándose en dos temas clave: superar la crisis de la industria cinematográfica coreana y evaluar las tendencias del cine asiático. Los paneles cuentan con practicantes de la industria activos en lugar de teóricos.

«Nuestro enfoque es lo mismo: evitar la retórica abstracta o la teorización vacía, y en su lugar centrarse en desarrollar soluciones prácticas y concretas a los problemas apremiantes que enfrentan ambas industrias hoy en día», enfatiza Jung.

«No otra opción» de Park Chan-Wook abrió el festival, elegido tanto para su mérito artístico como para el atractivo comercial. «En un momento en que la industria cinematográfica coreana se enfrenta a una crisis, sentimos que no podría haber más opción que esta película como señal de aliento», dice Jung. «Es de Park Chan-Wook, quien durante mucho tiempo ha sido uno de las figuras definitorias del cine coreano y, además, es el proyecto al que ha dedicado su vida».

El jurado de la competencia, dirigido por el director de «The Chaser» Na Hong-Jin, ejemplifica la visión de Jung para la sección. «Queríamos que la primera sección de competencia fuera dirigida por alguien con visión y audacia, por lo que elegimos al director Na Hong-Jin como presidente del jurado».

Mientras Jung prefiere describir sus iniciativas como «establecer la sección de competencia» en lugar de transformar a BIFF en un festival competitivo, reconoce el potencial de expansión. «Si la sección de competencia recién creada se arraigue con éxito, podemos considerar expandirse, ya sea agregando nuevos premios o creando nuevos programas en el futuro».

Por ahora, el enfoque permanece en la transformación actual. La esperanza de Jung es que «en los años venideros, esta edición será recordada como el primer paso audaz en un viaje verdaderamente transformador».

A medida que Biff ingresa a su cuarta década, el enfoque del ecosistema de Jung, donde todas las secciones «coexisten, ninguna quedada atrás o descuidada, sino que trabaja en armonía en su conjunto», posiciona el festival no solo como una celebración del cine asiático, sino como una plataforma de la industria crucial para el futuro de la región.