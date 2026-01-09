El director iraquí Hasan Hadi hace historia con ‘El pastel del presidente’

Cuando el director y escritor iraquí Hassan Hadi Tras ganar la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cine de Cannes de 2025 con “The President’s Cake”, el director iraní Jafar Panahi, ganador de la competición principal, ofreció algunos consejos. «Ten cuidado», dijo, «obtuve ese premio hace 30 años y generó expectativas para el segundo largometraje. Simplemente hazlo y no te preocupes por eso».

Desde que “The President’s Cake” se convirtió en el primer título iraquí en figurar en la lista de finalistas internacionales del Oscar, Hadi, que vive en Bagdad, encuentra que las expectativas en torno a su debut cinematográfico son más altas que nunca. Hablando del «increíble honor», se maravilla: «Por primera vez siento que una película es tratada como un equipo de fútbol. Ahora estamos en la Copa del Mundo… Es la primera vez». [the audience] se siente involucrado, tiene algo por qué animarse. … Te impone la responsabilidad”.

Para Hadi, uno de los aspectos más gratificantes del éxito de la película es verla renovar la fe de los artistas iraquíes y crearles nuevas oportunidades. Está abrumado por los correos electrónicos y mensajes de texto de las personas a las que inspiró. Después de que el director de la organización cinematográfica nacional francesa CNC vio “Cake” en Cannes, le preguntó a Hadi cómo su organización podría apoyar a la industria cinematográfica iraquí. Los dos se mantuvieron en contacto y, a principios de noviembre, los gobiernos de Francia e Irak firmaron un acuerdo de cooperación cinematográfica diseñado para fortalecer las colaboraciones culturales y artísticas a través del intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y el desarrollo de políticas que apoyen a la industria cinematográfica iraquí.

Por supuesto, “El pastel del presidente” ya contribuyó a esa creación de capacidad. Aunque la película habría sido mucho más fácil de financiar si la producción se hubiera realizado en otro país, Hadi se mantuvo firme en rodar en su tierra natal. Aunque tuvo que traer algunos jefes de departamentos internacionales, insistió en que se reservaran otros puestos para los iraquíes, para que pudieran aprender y desarrollarse.

“The President’s Cake” recibió un impulso de Eric Roth y Marielle Heller del Instituto Sundance.

La película, una coproducción entre Estados Unidos, Qatar e Irak, también cuenta con varios talentos rumanos de primer nivel, incluido el director de fotografía Tudor Vladimir Panduru y el editor Andu Radu, ambos asociados de Cristian Mungiu, uno de los cineastas más reconocidos del país. Hadi, un fanático del estilo de filmación de Panduru, dice: «Habló sobre la historia y el guión de una manera que inmediatamente supe que él entiende lo que quiero lograr aquí». Otra afinidad entre rumanos e iraquíes residía en el hecho de que ambos conocían las dificultades de vivir bajo una dictadura.

Para Hadi, el Instituto Sundance resultó fundamental para la creación de “The President’s Cake”. Primero, asistió al Screenwriters Lab, donde conoció a Eric Roth y Marielle Heller, quienes abordaron la película como productores ejecutivos. También fue aceptado en el Laboratorio de Directores. Allí, señala el graduado del MFA del programa de cine de la Universidad de Nueva York, “tener la oportunidad de probar el lenguaje visual, el tono de la película y la estructura de las escenas fue extremadamente importante”.

La contribución de Qatar provino de la financiación del Doha Film Institute. (Sorprendentemente, la institución financió otros tres proyectos en la lista internacional de largometrajes de este año: la película jordana de Cherien Dabis “All That’s Left of You”, la película palestina de Annemarie Jacir “Palestine 36” y la película tunecina de Kaouther Ben Hania “The Voice of Hind Rajab”). Además, mientras estaba en el festival Qumra 2025 de Doha, Hadi adquirió un agente de ventas internacional y se enteró de la aceptación de la película en Cannes. Quincena de Realizadores, donde obtuvo el Premio del Público de la sección.

Cuando termine el torbellino promocional, ¿qué sigue para Hadi? Panahi no debe preocuparse: Hadi ya tiene otro proyecto en mente, aunque aún no está solidificado, en el que trabajará nuevamente con la productora Leah Chen Baker, una ex compañera de clase de la Universidad de Nueva York. «Es otro proyecto iraquí, que se desarrolla en otro período que no se conoce bien, también desde una perspectiva personal», afirma.