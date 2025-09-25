El director independiente de ‘Always’ era 87

Henry JaglomEl cineasta independiente que dirigió películas como «Always» (1985), «Año Nuevo» (1989), «El verano pasado en los Hamptons» (1995) y «Déjà Vu» (1997), ha muerto, según el New York Times. Tenía 87 años.

Tanto la personalidad de Jaglom como sus películas tendían a dividir a las personas. In the introduction to H. Alex Rubin and Jeremy Workman’s 1997 documentary on the director, “Who Is Henry Jaglom?,” PBS’ “POV” website declared: “Hailed by some as a cinematic genius, a feminist voice and the only true maverick of American cinema, dismissed by others as a voyeuristic, egomaniacal fraud and the ‘world’s worst director,’ Henry Jaglom (‘Eating,’ ‘Babyfever’) confunde y abusa de la línea entre la vida y el arte, desafiando los límites de la película con su estilo poco ortodoxo «.

Pero el estilo profundamente personal de cine verité que desarrolló en su flujo de imágenes de conciencia ciertamente tenía sus partidarios.

Stephen Holden del New York Times comenzó una revisión de Jaglom al decir: «Las películas autobiográficas de Henry Jaglom, con su introspección que mira ombligo, requieren un grado de paciencia de que muchos espectadores son odiosos a la extensión, pero incluso las películas de Jaglom más autocomplacientes son más seguras en el territorio psíquico que más se atraviesan de forma más incorrecta de una exploración de bienvenida bienvenida bien exploradas.

En el «¿Quién es Henry Jaglom?» Documental, el crítico Michael Medved declara su opinión de que las películas de Jaglom son «conmovedoras y estimulantes», mientras que el director Louis Malle dice: «Él improvise casi por completo. Pero disculpe, muestra», pero el director de teatro André Gregory deja en claro que ese es el punto: «Henry le gusta ir a lo desconocido … disfruta del peligro en el proceso». La actriz Candice Bergen llama a Jaglom agresiva, confrontativa, pero también enormemente solidaria: «Si hubiera tenido a Henry como padre o como esposo», bromea en el documental, «Probablemente podría haber tomado Polonia». Dennis Hopper y Ron Silver elogian sus métodos innovadores.

Jaglom vino de una familia muy rica, de hecho, cuando él y la segunda esposa Victoria Foyt se estaban divorciando, ella consiguió su mansión, se puso en lo que se decía que era el complejo más grande de Santa Mónica, y finalmente lo vendió por $ 23 millones. El dinero para comprar dicha propiedad en primer lugar ciertamente no se acumuló de los ingresos de la taquilla de las películas de Jaglom.

Que no tuvo que escatimar para hacer que sus películas lo diferenciaran fundamentalmente de la mayoría o de todos los demás cineastas independientes, lo que tal vez contribuyó con una cierta calidad indisciplinada a su trabajo. Pero esa calidad también era parte de su estética: a menudo trabajaba sin un guión o ensayos en un acuerdo improvisado que, sostuvo, le permitía «dar forma» y «evocar» actuaciones espontáneamente.

Tenía algo que decir, y la necesidad de documentar su propia vida en sus propias películas. El mejor ejemplo fue «Always» de 1985, una «Cinema à Clef», en palabras de la revista People, documentando la dolorosa ruptura del primer matrimonio del director, con «Jaglom y Townsend, ahora divorciado, como versiones poco disfrazadas de sí mismos».

En el «Día de Año Nuevo» de Jaglom en 1989, interpretó a un hombre en una crisis de mediana edad que decide abandonar Los Ángeles y comenzar la vida de nuevo en la ciudad de Nueva York, pero cuando llega a su departamento, descubre que ha sido subarrendado para dos mujeres jóvenes atractivas; En la «Comed» del año siguiente, las mujeres se reúnen para la fiesta de cumpleaños de un amigo y discuten sus vidas y asociaciones con la comida. Love Story «Venecia/Venecia» siguió la relación entre un director estadounidense, Jaglom, y una periodista.

Roger Ebert describió el «BabyFever» de 1994 como «otro de sus documentales ficticios de manera atractiva, en las que los personajes hablan sincero y de manera exhaustiva sobre el problema du Jour: en este caso, ya sea que tenga un bebé. Al igual que muchas de sus películas, tiene un atractivo casi a pesar de sí mismo. Es demasiado tiempo que se trata de ser divertido, y a veces es divertido, y a veces es un atractivo», a veces, está dispuesto a verlo.

La película en la que Jaglom salió más fuera de sí mismo fue «el verano pasado en los Hamptons» de 1995, sobre una reunión de tres generaciones de una familia teatral consumada. Variedad Dijo: «Henry Jaglom da un gran paso adelante en ‘El verano pasado en los Hamptons’, una comedia de modales ligeramente divertida que evoca el espíritu, si no el logro, de Chekhov, Renoir y, más específicamente, Woody Allen».

De «Deja Vu» de 1997, el reembolso de Jaglom «ficticio y muy romántico de reunirse y enamorarse de su esposa y colaboradora, Victoria Foyt», el New York Times dijo: «En su mejor momento insidioso, la película es un anuncio seductor para continuar la búsqueda adolescente de un compañero de alma alma de la edad y más allá de lo mejor que está a la altura de una gran cantidad de acuerdos. en sí. «

Cualquiera que sea el lugar que Jaglom mantuvo en la conversación nacional sobre el cine independiente alcanzó su punto máximo a mediados o finales de la década de 1990. Los esfuerzos posteriores incluyeron «Festival en Cannes» (2001), «Going Shopping» (2005), «Hollywood Dreams» (2006), «Irene in Time» (2009), «Queen of the Lot» (2010), «Solo 45 minutos de Broadway» de 2012 (que comenzó como una obra), «The M Word» (2014) y «Ovation» (2015).

Jaglom nació de una familia judía en Londres. Su padre, que trabajaba en el negocio de importación-exportación, era de una familia rica de Rusia, y su madre era de Alemania. Se fueron al Reino Unido debido a los nazis, y la familia ingresó a los Estados Unidos en 1939. Recogió su primera cámara de ocho milímetros cuando era niño.

Después de graduarse de la Universidad de Pensilvania en 1959, Jaglom se formó con Lee Strasberg en el Actors Studio, dirigiendo la revista de improvisación fuera de Broadway «The Uncommon Deneminator», en la que protagonizó Karen Black, entre otros, en 1963.

He also worked in cabaret before moving to Hollywood in 1965. Under contract to Columbia Pictures, Jaglom guested on TV shows including “Gidget” and “The Flying Nun,” and he appeared in films including Richard Rush’s “Psych-Out” (1968), Boris Sagal’s “The Thousand Plane Raid” (1969), the Jack Nicholson-directed “Drive, He Said” (1971), the Dennis Hopper-helmed «The Last Movie» (1971) y el «El otro lado del viento» nunca completó a Orson Welles «.

En 1967, fue a Israel para filmar un documental sobre la Guerra de los Seis Días; Y había estado cultivando amistades con jugadores como Jack Nicholson, Warren Beatty, Sally Kellerman, la guionista Carol Eastman y la productora Bert Schneider de BBS Productions, quien vio su película y lo contrató para trabajar con Nicholson en la edición de «Easy -tanche» (1969) de Hopper.

La primera película que Jaglom escribió y dirigió fue «A Safe Place» de 1971, protagonizada por el martes Weld, Nicholson y Welles. Su próxima película, «Pistas» (1977), protagonizó Hopper y fue una de las primeras películas para explorar el costo psicológico de la Guerra de Vietnam. Su tercera película, y el primer éxito comercial, fue el «patos sentados» de 1980.

Jaglom escribió cuatro obras actuadas en los escenarios de Los Ángeles: «The Waiting Room» (1974), «A Safe Place» (2003), «Siempre, pero no para siempre» (2007) y «Solo 45 minutos de Broadway» (2009-10).

Jaglom recibió un renovado estallido de atención con la publicación de 2013 de «My Lunches With Orson: Conversaciones entre Henry Jaglom y Orson Welles», en la que Biskind dio forma y editó una serie de conversaciones entre los dos cineastas que Jaglom había registrado, algunos dicen Subptitudgiosamente, mientras Jaglom mantuvo el asunto de Welles. Pero como señaló NPR, mientras que las conversaciones reproducidas de Peter Bogdanovich con Welles en el libro de 1992 «This Is Orson Welles» eran de una doblada generalmente académica, Jaglom capturó a Welles en un estado de ánimo para dar una suciedad y opiniones desagradables sobre otras celebridades. («Odio a Woody Allen físicamente. No me gusta ese tipo de hombre»).

El director ganó un Premio a Lifetime Achievement de Method Fest en 1999. Jaglom tuvo relaciones con la actriz Karen Black y la cantante Andrea Marcovicci.

Jaglom estaba tres veces casado. Estuvo casado con la actriz ocasional y supervisor de guiones Patrice Townsend de 1979-83 y con la escritora-actriz Victoria Foyt de 1991-2013. Ambos matrimonios terminaron en divorcio.

Le sobreviven la tercera esposa Tanna Frederick, con quien se casó en enero de 2014, y dos hijos de Foyt, Sabrina Jaglom y Simon Jaglom, quienes aparecieron en muchas de sus películas desde la infancia.