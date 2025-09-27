El Director IMA Iduozee Talks Series ‘Sneakermania’, debuts trailer

«Sneakermania«No muestra signos de desaceleración.

En la próxima serie finlandesa de ocho episodios, producida por Película de Helsinki Y se transmitirá en Yle en febrero de 2026, la adolescencia adolescente Ola está decidida a convertirse en un influenciador de la moda.

Con su amiga Bee, Ola, que vive para Air Jordan 1 Low OG Chicago, está tratando de construir seguidores y hacer crecer su canal Tiktok. Hasta que su ex mejor amigo Jay roba su trueno.

«La historia cambia de bromas agradables y agradables a momentos de envidia y deshonestidad. Si bien el tono a menudo se mantiene cómico, los personajes enfrentan desafíos reales: momentos que prueban su moral, motivos y los límites de lo que están dispuestos a sacrificar», dijo el director IMA Iduozee.

Dijo que uno de los temas principales es pertenecer.

«El deseo de ser visto, escuchado y aceptado. Las redes sociales juegan un papel central en ‘Sneakermania’, ofreciendo un espacio para crear su autoimagen y marca, lo que le da una sensación de autonomía sobre cómo los demás lo perciben. Para Ola, se convierte en una forma de ganar movimiento y respeto».

Si bien hay «muchas cosas geniales que salen de Finlandia en este momento», muchas historias todavía esperan que se cuenten, Iduozee estresado, también coreógrafo de la primera serie original de Netflix «Dance Brothers».

«Tenemos mucho más que ofrecer que el noir nórdico y los dramas de detectives. Quería mostrar una versión de Helsinki que me pareció auténtica. Una generación de jóvenes creativos que son audaces, autodeterminados y sin miedo a perseguir lo que quieren».

La cultura de las zapatillas, que se ha convertido en un fenómeno global, se sintió como una manera perfecta.

La serie debuta su trailer aquí:

«Para un número masivo de adultos jóvenes, las zapatillas son mucho más que los zapatos. Son un lenguaje cultural que representa la identidad, la creatividad y la comunidad», dijo Mia Ylönen, directora de drama de Helsinki-Filmi.

La compañía también ha exhibido un thriller anticipado «Rompehielos» – premio a Mipdrama’s Coup de Coeur – en el evento de la industria de Helsinki Asunto de cine finlandés. Ubicada en un bote varado en medio de helado en ninguna parte, ve a sus miembros de la tripulación desaparecer, uno por uno.

Según Ylönen, «Sneakermania» aprovecha la moda, la música y las redes sociales a través de sus «personajes principales magnéticos que representan a Helsinki en 2025». «Es una serie sobre ambición, autoexpresión, moda y, sobre todo, una historia sobre la amistad».

Dirigida por el primer escritor Vilja Keskimäki, la historia presenta pistas de artistas finlandeses Turisti, promediokidluke y bizi.

«Trajimos estilistas de moda, diseñadores, bailarines e influyentes a bordo temprano durante la producción. Era importante que colaboremos con personas que realmente viven la moda, la cultura y la música del mundo de las zapatillas».

Ola podría ser «el corazón y la fuerza impulsora» de la historia, pero está acompañado por un grupo de adultos jóvenes.

«Comparten su pasión por las zapatillas de deporte, la cultura de bricolaje y la autoexpresión creativa, y la emoción de encontrar su lugar en el mundo mientras navegan por la amistad y la ambición», dijo Iduozee.

Ylönen agregó: «Creo que IMA es la mejor opción que sale de Finlandia: un director joven y creativamente único cuya visión vibrante es algo que no hemos visto en pantallas finlandesas antes».

«Estábamos buscando el proyecto correcto y cuando ‘Sneakermania’ aterrizó en mi mesa, supe que teníamos la pareja perfecta».