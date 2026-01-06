El director húngaro de ‘Damnation’ y ‘Sátántango’ tenía 70 años

Béla Tarr, el cineasta húngaro aclamado por sus películas oscuras y apocalípticas como “Damnation” y “Sátántangó”, falleció. Tenía 70 años.

La Academia de Cine Europea anunció la noticia el martes y dijo que Tarr había muerto esa mañana «después de una larga y grave enfermedad».

«La Academia de Cine Europeo lamenta la muerte de un director destacado y una personalidad con una fuerte voz política, que no sólo es profundamente respetado por sus colegas sino también celebrado por el público de todo el mundo», continúa el comunicado. “La afligida familia pide comprensión a la prensa y al público y que no se les solicite una declaración durante estos días difíciles”.

