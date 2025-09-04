El director gerente de MRT admitió que estaba conmocionado y que no sabía que las tasas de alquiler del quiosco en el distrito de Blok M fueron planteados

Yakarta, Viva – Aumento de la tarifa polémica costura parar de distrito Blok MKebayoran Baru, South Yakarta, haciendo más calor. El presidente presidente de PT MRT Yakarta, Tuhiyat, dijo que estaba sorprendido por la tarifa de alquiler que alcanzó Rp4.5 millones por quiosco por mes.

Afirmó que a su partido como gerente nunca se le informó sobre la retirada de los aranceles que se consideraban pesados ​​para los comerciantes.

«No sabemos (el aumento). Porque no nos dijeron», dijo Tuhiyat a los periodistas el jueves 4 de septiembre de 2025.

Varios puestos en el distrito de Blok M están cerrados

Tuhayat explicó, desde enero de 2025, el distrito Blok M fue administrado por PT MRT Jakarta después de ser asignado por el gobierno provincial de DKI Yakarta. MRT luego coopera con las cooperativas de los comerciantes en su administración.

Según el acuerdo, la tasa de alquiler se establece en RP. 300 mil para miembros cooperativos y RP1.5 millones para comerciantes no miembros.

Sin embargo, en el último mes surgió una nueva facturación con cifras muy por encima del acuerdo. Se dice que las cooperativas atraen alquiler de hasta Rp4.5 millones por mes para quioscos no miembros o segundos. Esto es lo que provocó el pánico de los comerciantes a muchos que eligieron irse del distrito de Blok M.

«Esto es repentinamente porque en el último mes, esto solo se facturó. Anteriormente estaba de acuerdo con el acuerdo», explicó Tuhiyat.

Anteriormente, Andre Mandor, propietario del quiosco de Mi Chang, admitió que inicialmente estaba lleno de optimismo cuando decidió abrir un negocio en el área.

Estaba dispuesto a gastar Rp19 millones para hacerse cargo del alquiler de quioscos del inquilino anterior.

«¿Desde el comienzo de la apertura de un negocio? Entonces, inicialmente vi el potencial en la ubicación del Bloque M. Luego me hice cargo del alquiler de 19 millones del propietario antes que yo», dijo a tvonenews.com, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Explicó que el sistema de alquiler fue entregado directamente por el propietario anterior: pagos mensuales a Kopema.

«Con el precio en Rp. 3 millones si mi quiosco, porque es un puesto, además hay mitad más puestos, por lo que hay 3 puestos que se realizan en 2 puestos. Por lo tanto, sí, un puesto es RP2 millones, además un puesto más es la mitad, la mitad de Rp3 millones (alquiler) mina», explicó Andre.

Sin embargo, solo dos meses de preparación, surgen problemas. Cuando estaba a punto de vender en agosto pasado, la electricidad del puesto de repente se apagó. Los congeladores y las exhibiciones dejan de funcionar, los ingredientes alimentarios están amenazados con rancios.

Las quejas de los comerciantes solo fueron respondidas con «Paciente-Fast» por el Kopeme.

Hasta que finalmente surgió una noticia impactante de que resultó que todos los comerciantes del distrito de Blok M no habían pagado alquiler al MRT desde enero. De hecho, los comerciantes pagan regularmente a Kopema.

«Los datos que lo verificamos resultaron que en el distrito de Blok M no habíamos pagado desde enero, todos. Mientras éramos comerciantes desde enero, en realidad pagamos la misma costa.

El caos es cada vez más complicado cuando llega el nuevo proyecto de ley. Los comerciantes que han pagado al Kopema se ven obligados a pagar nuevamente al MRT si quieren que la electricidad vuelva a encenderse.

