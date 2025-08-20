El director gerente de BTN llamó a Jakim, por lo que el punto de referencia, Pramono apunta a 50 mil corredores justo en el 500 aniversario de Yakarta

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn), Nixon NP Napitupulu, dijo el maratón internacional de Yakarta (Qué) 2025 ganó éxito enorme evento deportivo en la patria.

Leer también: Eche un vistazo a la colaboración de BTN, Jakpro y Ancol para hacer la ciudad global de Yakarta



En línea con eso, el gobernador de DKI Yakarta Pramono anung También apreció el éxito y se dirigió al aumento en el número de participantes a 50 mil justo en el 500 aniversario de Yakarta.

Nixon reveló que el éxito de Jakim 2025 recibió una respuesta positiva de la comunidad, especialmente los jóvenes y la comunidad de amantes de la carrera en Indonesia. Él dijo, una serie de actividades similares recibieron críticas y comparados con varios corredores siempre dieron información a los organizadores para celebrar un evento como una clase de 2025.

Leer también: Pramono dijo que la feria de empleo no es la única solución para superar el desempleo en Yakarta



«Sí, con suerte, este será un ejemplo de buena cooperación, muchas partes pueden imitarlo si la corporación y el gobierno local trabajan juntos para trabajar juntos para que el beneficio sea la comunidad», dijo Nixon mientras pronuncia un discurso al firmar un memorándum de entendimiento con Jakpro y Ancol en el Ayuntamiento de Jakarta el martes el 19 de agosto de 2025.



BTN JAKARTA MARATHON INTERNACIONAL (JAKIM)

Leer también: Pramono se sorprendió al 45 por ciento de los registrantes de Damkar del exterior, ciudadanos permanentes prioritarios de Yakarta



El éxito de Jakim 2025 no solo en el centro de atención doméstica, sino que también robó la atención en el ámbito internacional. Pramono fue invadido por preguntas relacionadas con la continuación de BTN y el gobierno provincial de DKI Jakarta para la implementación de Jakim durante su visita a varios países.

«Soy una persona leal. Así que Sr. Director, no te preocupes, continuamos trabajando juntos para celebrar el evento Jakim en los años siguientes», dijo Pramono.

Para Pramono, el compromiso de continuar la cooperación con BTN es la bondad tanto para la compañía como para la propia Yakarta. Sin embargo, quiere un aumento (mejora) Especialmente del número de participantes de año en año.

«El próximo año 40 mil, el próximo año nuevamente en 2027, los participantes serán 50 mil en 500 años de Yakarta. Eso (Jakim) Si se hace, estoy seguro de que me convertiré en un nuevo hito para Yakarta y también para BTN», continuó Pramono.

Pramono enfatizó que apoyaría y proporcionaría protección completa para que el evento se ejecutara sin problemas. Jakim no es solo un evento deportivo, sino también un símbolo del éxito de la cooperación que tiene un amplio impacto en la imagen de Yakarta como una ciudad metropolitana de clase mundial

Para obtener información, BTN Jakim 2025, que se celebró el 29 de junio de este año, asistieron 31 mil participantes que fueron corredores de casa y en el extranjero. Hay tres categorías entre 10 kilómetros, medio maratón (21 kilómetros) y maratones (42 kilómetros) desde el punto de partida en el cruce noroeste del Monumento Nacional (Monas) y la línea de meta en el área principal del estadio principal de Gelora Karno (GBK).