El director general del mercado de Tokio, Ikeda Kaori, establece la expansión asiática

Kaori Ikedadirector general de TIFFCOMestá dirigiendo el mercado de contenido con sede en Tokio hacia un papel más integrado en el panorama de entretenimiento en rápida evolución de Asia, aprovechando años de experiencia en adquisiciones y ventas internacionales para fortalecer el posicionamiento regional de la plataforma.

Hablando de su experiencia en el sector, Kaori señala cómo ha evolucionado su perspectiva. “Después de haber pasado años en adquisiciones y ventas internacionales, tengo cierto conocimiento del ecosistema, lo que nos ayuda a convertir TIFFCOM en una plataforma que permite reuniones de negocios e intercambio de información cómodos y efectivos”, dice. «TIFFCOM cubre toda la cadena de valor, desde las ricas propiedades intelectuales de Japón y Asia hasta películas de acción en vivo, dramas, animación y contenido tanto teatral como de streaming, y nuestro objetivo es fortalecer su posición como un mercado valioso en Asia».

El programa del seminario de 2025 refleja esta ambición, con un fuerte enfoque en la coproducción, la estrategia de propiedad intelectual y la expansión centrada en Asia. Kaori identifica lagunas clave de la industria que las sesiones pretenden abordar: «A medida que la industria continúa evolucionando rápidamente, el interés en las coproducciones internacionales y la adaptación global de la propiedad intelectual está creciendo. Sin embargo, creo que la falta de conocimientos prácticos y de redes sigue siendo un desafío».

Para abordar esto, TIFFCOM organizará seminarios en los que directores, productores y expertos compartirán estudios de casos reales sobre coproducción internacional y adaptación de propiedad intelectual. «Estas sesiones brindarán a los participantes información concreta sobre todo el proceso, desde el desarrollo y la financiación del proyecto hasta la distribución y más», explica Kaori.

Sobre el atractivo duradero de la propiedad intelectual japonesa (que abarca desde el manga hasta los juegos), Kaori reconoce obstáculos persistentes en la adaptación transfronteriza. “En cuanto a la animación, creo que muchos de los obstáculos ya se han superado, pero en general, los desafíos que a menudo se señalan incluyen la complejidad de la gestión de derechos de los títulos de las bibliotecas y el lento ritmo de la toma de decisiones en Japón”, afirma. «Además, dependiendo de la escala del titular de la propiedad intelectual, todavía puede haber una falta de estructura y experiencia suficientes para manejar las adaptaciones internacionales de manera efectiva. El mercado de la propiedad intelectual es una de las iniciativas clave para abordar y superar estos desafíos».

La coproducción se ha convertido en una piedra angular de la visión estratégica de TIFFCOM. Cuando se le preguntó qué determina los resultados exitosos de las coproducciones asiáticas, Kaori enfatiza la infraestructura y la confianza: «El éxito de las coproducciones en Asia requiere tanto apoyo institucional como un entorno de trabajo colaborativo. Si bien los marcos públicos como las comisiones cinematográficas brindan estabilidad financiera y facilitan los permisos, es el trabajo en equipo transfronterizo y la confianza entre los creadores lo que conduce a verdaderos resultados creativos. En TIFFCOM, nuestro objetivo es construir una plataforma que conecte estos dos aspectos — vincular el apoyo institucional con la colaboración humana”.

Más allá de los intercambios transaccionales, Kaori describe un objetivo más ambicioso para el mercado. “En los últimos años, TIFFCOM ha puesto mayor énfasis en fomentar conexiones que conduzcan al desarrollo y la coproducción de proyectos”, dice. “A través de iniciativas como el TGFM [Tokyo Gap-Financing Market] y el Mercado de Propiedad Intelectual de Tokio, nuestro objetivo es ser más que un simple mercado: un espacio donde se forjen asociaciones creativas y financieras duraderas”.