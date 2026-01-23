El Director General de Petróleo y Gas supervisa los esfuerzos de recuperación del bloque Rokan tras la explosión del gasoducto TGI

Jacarta – Director General Aceite y Ministerio de Gas Natural EMR, Laodé Sulaeman confirmó que su partido prestará seria atención a los esfuerzos para restablecer las operaciones en el Área de Trabajo (WK) Rokandespués de que sucedió explosión en la red de gasoductos de distribución de PT Transportation Gas Indonesia (TGI).

Lea también: Bahlil informa que la realización del presupuesto del ESDM alcanzará los 13,19 billones de rupias en 2025



Laode afirmó haber visto los esfuerzos realizados por Pertamina Hulu Rokan (PHR) en el campo, como los esfuerzos para cambiar el combustible del generador (cambio de combustible) a diesel, así como la gestión de la carga eléctrica priorizando los pozos principales.

«Se ha demostrado que esto es capaz de mantener miles de pozos en producción en medio de un suministro limitado de gas», dijo Laode en su declaración del viernes 23 de enero de 2026.

Lea también: Buscando tratamiento en el extranjero, Ignasius Jonan ausente del juicio por corrupción infantil de Riza Chalid





Bloque Rokan gestionado por PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)

La interrupción de la infraestructura de petróleo y gas que se produjo a principios de 2026 tuvo un impacto en las operaciones nacionales de petróleo y gas, incluido el Bloque Rokan, que es uno de los principales contribuyentes al levantamiento nacional de petróleo.

Lea también: Bahlil habla abiertamente sobre la revocación del permiso de extracción de oro de Martabe en Batang Toru, en el norte de Sumatra.



Anteriormente, el ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, afirmó que el incidente de fuga de petróleo y gas en Sumatra provocó pérdidas potenciales de producción de alrededor de 2 millones de barriles a principios de año.

Como seguimiento de esta condición, el Director General de Petróleo y Gas, Laode Sulaeman, también realizó una visita de trabajo y presidió una reunión de coordinación técnica eléctrica en la Oficina Principal de PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, hoy viernes 23 de enero de 2026.

Esta visita tiene como objetivo monitorear directamente el impacto de las interrupciones del suministro de gas en las operaciones de la planta de energía PHR, al tiempo que garantiza que las medidas de mitigación sean efectivas para asegurar los objetivos nacionales de producción de petróleo y gas.

Laode dijo que actualmente la producción en el Bloque Rokan está comenzando a recuperarse gradualmente. El gobierno está prestando gran atención para que la producción del Bloque Rokan pueda volver rápidamente a la normalidad considerando su papel como una de las columnas vertebrales de la producción nacional de petróleo.

Mientras tanto, el director principal de PHR, Muhammad Arifin, enfatizó que todos los niveles de PHR en el campo permanecen en alerta máxima para mantener la confiabilidad operativa. PHR también ha preparado un agresivo plan de recuperación que se implementará inmediatamente después de que el suministro de gas vuelva a la normalidad.

«Esta perturbación externa es de hecho un desafío grave, pero la resiliencia de nuestras operaciones ha sido puesta a prueba. Somos optimistas de que, con la recuperación del suministro de energía, estamos listos para aumentar la producción para alcanzar los objetivos fijados por el Estado», afirmó.