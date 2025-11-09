El director general de la BBC y el director ejecutivo de News dimiten

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de News, Deborah Turness. renunció el martes después de que BBC Panorama fuera acusada de alterar un discurso de Donald Trump para que pareciera que alentó el motín del 6 de enero en el Capitolio.

«Este es un día triste para la BBC. Tim ha sido un destacado Director General durante los últimos cinco años. Ha impulsado a la BBC hacia adelante con determinación, determinación y previsión», dijo el presidente de la BBC, Samir Shah. «Ha tenido todo mi apoyo y el de la Junta en todo momento. Sin embargo, entiendo la presión continua sobre él, personal y profesionalmente, que lo ha llevado a tomar esta decisión hoy. Toda la Junta respeta la decisión y las razones de la misma».

En una declaración de salida al personal de la BBC, Davie escribió: «Como todas las organizaciones públicas, la BBC no es perfecta y siempre debemos ser abiertos, transparentes y responsables. Si bien no es la única razón, el debate actual en torno a noticias de la bbc Es comprensible que haya contribuido a mi decisión. En general, la BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como Director General, tengo que asumir la responsabilidad final”.

En su propia declaración, Turness dijo que ha “tomado la difícil decisión de que ya no será mi papel liderarlos en la visión colectiva que todos tenemos: buscar la verdad sin agenda”.

Los problemas para la BBC comenzaron el 3 de noviembre, después de que Telégrafo publicó detalles de un expediente de 19 páginas sobre el sesgo de la BBC elaborado por un ex asesor externo independiente del comité de normas de la BBC. En el informe, Panorama fue acusado de unir imágenes que hicieron que Trump “’deciera’ cosas [he] En realidad nunca lo dije”. Uno de los clips más condenatorios muestra a Trump declarando que caminaría con sus seguidores hasta el Capitolio y “lucharía como el infierno”, cuando en realidad los alentó a “hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica”.

El expediente también afirmaba que los altos mandos de la BBC ignoraron las quejas y sugerencias del comité de normas.

Davie se unió a la BBC por primera vez en 2005 como director de marketing, comunicaciones y audiencias, y fue nombrado director general en 2020. Turness fue nombrado director ejecutivo de BBC News en 2022 y anteriormente se desempeñó como presidente de NBC News.