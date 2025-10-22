El director general de Bimo advierte a las mipymes que no eludan impuestos: darán incentivos continuamente

Jacarta – Director General Impuesto Ministerio de Finanzas Bimo Wijayanto advierte a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) para cumplir con el pago de impuestos. Los empresarios no deberían dividir sus negocios para burlarlos incentivos tasa del impuesto sobre la renta final (PPh) del 0,5 por ciento.

Lea también: Al alentar a las mipymes a producir bienes KW, el ministro Maman se disculpa



Hizo hincapié en que estos incentivos se proporcionaron para apoyar a las MIPYMES en crecimiento. No para los grandes actores empresariales que deberían haber entrado en el régimen fiscal general.

«Seguimos dando incentivos a los pequeños comerciantes. Por lo tanto, si ya han mejorado, no deberían dividir sus negocios para obtener un incentivo del medio por ciento», dijo Bimo en la Oficina del Ministerio de Coordinación de Economía en Yakarta, el miércoles.

Lea también: Para erradicar la mafia que importa ropa usada, Purbaya dirige el mercado Senen para vender productos locales





Director General (Dirjen) de Impuestos, Ministerio de Finanzas, Bimo Wijayanto

Bimo reveló que el incentivo fiscal del 0,5 por ciento sólo se aplica a las Mipymes con volumen de negocios De 500 millones de IDR a 4.800 millones de IDR al año. Aparte de eso, los empresarios con un volumen de negocios inferior a 500 millones de IDR al año no están sujetos al impuesto sobre la renta.

Lea también: La supervisión de aduanas e impuestos especiales no es sofisticada, Purbaya utilizará IA en los próximos 3 meses



Esta disposición está contenida en el Reglamento Gubernamental (PP) Número 23 de 2018 y ha sido actualizada mediante el PP Número 55 de 2022.

«Si es superior a eso, también daremos incentivos para poder llevar la contabilidad, ayudaremos y luego los impuestos estarán de acuerdo con el artículo 17. Así que calcule en base a la contabilidad cuánto beneficio», dijo Bimo.

El gobierno ha decidido extender el período de validez del incentivo PPh final del 0,5 por ciento para el sector MIPYME hasta 2029.

La extensión del período de utilización final del 0,5 por ciento de PPh se regulará mediante la revisión del Reglamento Gubernamental Número 55 de 2022.