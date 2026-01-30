El director general de BEI, Iman Rachman, dimite y deja esperanzas para el mercado de capitales de Indonesia

Jacarta – Los actores del mercado quedaron impactados por el anuncio de Iman Rachman renunciar desde su puesto como Director Presidente (Director) de PT Bursa Efek Indonesia (EN). Entre declaraciones. La fe se cuela harapan para el mercado de capitales del país.

Iman renuncia a su puesto de liderazgo después de casi cuatro años como jefe de BEI. Se desempeñó oficialmente como Director Presidente de BEI luego de recibir la aprobación a través de la Asamblea General Anual de Accionistas (AGMS) el 29 de junio de 2022.

En una breve conferencia de prensa, Iman enfatizó que su decisión de abandonar las filas de los funcionarios del BEI era una forma de responsabilidad por el mal desempeño del índice compuesto de precios de acciones (IHSG) en los últimos dos días. Como todos sabemos, el JCI había caído hasta un 8 por ciento hasta que el IDX detuvo las operaciones para que la caída no se acentuara.

Tablero del índice compuesto de precios de acciones (IHSG) en el edificio BEI

Tras su dimisión, Iman todavía espera que el mercado de capitales indonesio siga siendo bueno en el futuro. Específicamente, Iman dijo que el desempeño de la JCI podría continuar acelerándose y continuar aumentando en la apertura de operaciones de esta mañana.

«Espero que esto sea lo mejor para el mercado de capitales. Ojalá con mi dimisión nuestro mercado de capitales mejore. Esperemos que nuestro índice que abrió esta mañana siga mejorando en los próximos días», dijo Iman citado por Antara el viernes 30 de enero de 2026.

JCI abrió 88,88 puntos o 1,08 por ciento a 8.321,08. El fortalecimiento continuó hasta las 11.13 WIB, el JCI saltó un 1,17 por ciento o 96,20 puntos hasta el nivel de 8.328,40.

Basado en el seguimiento VIVA De StocbickJCI se había desplomado a 8.176 en la primera sesión de negociación intradiaria. La JCI subió inmediatamente al nivel de 8.319,11, mientras que el punto más alto alcanzado fue de 8.404.

En la misma ocasión, Iman transmitió que el proceso administrativo relativo a su renuncia se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales (AD) aplicables. Posteriormente se designará un Task Force interino (PLT) hasta que se designe definitivamente un nuevo Director Presidente.