El director ejecutivo de Japan Airlines está dispuesto a recortar salarios para salvar a los empleados de los despidos

VIVA – En medio de la crisis económica que sacudió a Japón en la década de 2000, surgió un líder que demostró el significado del verdadero liderazgo. Él es Haruka Nishimatsu, director ejecutivo. Aerolíneas de Japón (JAL), conocida por su actitud humilde y su valentía, tomó medidas inusuales para salvar a su empresa del colapso.

Si bien la mayoría de las empresas optan por reducir el número de empleados para reducir costos, Nishimatsu está haciendo algo diferente. Recortó su propio salario hasta quedarse con unos 90.000 dólares estadounidenses (alrededor de 1.490 millones de rupias) al año, una cantidad incluso menor que los salarios de algunos pilotos de su empresa, según informó Instagram @japan.explores. Esta medida se tomó para que ningún empleado perdiera su empleo debido a la crisis financiera.

No sólo eso, Nishimatsu también abandonó todas las formas de lujo que normalmente estaban asociadas a los altos cargos. Eliminó las instalaciones oficiales para automóviles, optó por tomar un autobús público para ir al trabajo y almorzó con sus empleados en el comedor de la empresa. Todo se hizo para que sintiera las mismas dificultades que los empleados que dirigía.

Lo que es más interesante, Nishimatsu incluso desmanteló las paredes de su oficina, haciéndola abierta y fácilmente accesible para cualquiera. Para él, los líderes no deben estar en la cima, sino caminar al lado de las personas que dirigen. «Un líder debe compartir las dificultades, no sólo dar órdenes desde arriba», es un principio al que se adhiere firmemente.

Aunque Japan Airlines finalmente se declaró en quiebra en 2010, el ejemplo de Nishimatsu dejó una profunda huella en el mundo empresarial japonés. Se ha convertido en un símbolo de liderazgo que apoya a las personas, no sólo a las cifras de ganancias.

