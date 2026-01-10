El director del Kennedy Center insiste en que instigó la ruptura con la Ópera de Washington

En una declaración que probablemente cualquiera podría haber previsto, Richard Grenell, el controvertido presidente del gobierno de Washington, DC Centro Kennedyse pronunció para afirmar que fue la dirección de la organización la que decidió poner fin a los vínculos con la Ópera Nacional de Washington, y no al revés.

Los tweets de Grenell sobre el tema del sábado fueron seguidos por un día en que la compañía de ópera anunció el viernes que llevaría su programación a otra parte. Los líderes de la ópera habían dicho que se trataba de una división amistosa y no mencionaron la agitación política que provocó que muchos artistas cancelaran sus compromisos en el Kennedy Center, dejando pocos actos «con nombre» en el calendario del edificio para 2026.

«Hemos gastado millones de dólares para apoyar la exclusividad de la Ópera de Washington y, sin embargo, todavía quedaban millones de dólares en el agujero, y estaban empeorando», escribió Grenell en una extensa declaración en X. «Tener una Ópera exclusiva simplemente no era financieramente inteligente. Y nuestros patrocinadores claramente querían una actualización», agregó el presidente designado por Trump.

<br />

Grenell también afirmó que su cuenta X había sido pirateada después de que publicó por primera vez su versión de los hechos. «He alertado a @X de que alguien hackeó mi cuenta anoche y eliminó mi contenido en nuestro anuncio de Opera y correcciones de medios. X encontrará al hacker y se ocupará de él/ella».

Al parecer, después de haber reclamado su cuenta X el sábado, Grenell la usó para expresar su enojo con los medios de comunicación que habían informado el viernes que era la Ópera Nacional de Washington la que quería mudarse. Envió una respuesta a Peter Baker del New York Times, quien había tuiteado un enlace a su cobertura junto con el mensaje: “La histórica Ópera Nacional de Washington decide abandonar el Centro Kennedy donde ha actuado desde 1971, quizás la reprimenda artística más significativa hasta ahora a la campaña de Trump para rehacer las instalaciones a su imagen y ponerle su nombre”.

Grenell respondió el sábado: «Nunca haces periodismo, Peter. Siempre atacas partidistamente a los republicanos. No tienes suficiente integridad para corregir tu tuit. Así que aquí tienes un fragmento del presidente de la Junta de la Ópera señalando quién pidió la separación primero». Luego adjuntó una captura de pantalla de lo que parecía ser una comunicación privada con los dirigentes de la ópera, que decía: «Desde el 8 de noviembre, por invitación del Embajador Grenell, hemos estado buscando tener una discusión significativa sobre cómo podemos adelantar amistosamente la terminación del Acuerdo de Afiliación. Esto fue respaldado tanto por nuestro CE el 10 de noviembre como por la Junta Directiva el 11 de diciembre…»

Nunca haces periodismo, Peter. Siempre atacas partidistamente a los republicanos. No tienes suficiente integridad para corregir tu tweet. Aquí hay un fragmento del presidente de la junta directiva de la Ópera que señala quién solicitó la separación primero. https://t.co/FzAdHkJYjj pic.twitter.com/JXeBM82ZcV – Richard Grenell (@RichardGrenell) 10 de enero de 2026

Cualquiera que sea la parte que provocó la próxima ruptura de la relación, tanto el centro como la junta directiva de la ópera parecen estar a favor y reconocen que la relación no ha sido exitosa desde el punto de vista financiero. Algunos partidarios de la ópera han atribuido esto a que muchos de sus patrocinadores se mostraron reacios a apoyar el centro desde que Trump asumió el control al comienzo de su segundo mandato, aunque Grenell se esforzó en algunos de sus tuits para afirmar que la relación no era rentable desde hacía años.

Grenell escribió: «Hecho: el contrato exclusivo de la Ópera le costó al Trump Kennedy Center 64 millones de dólares en los últimos 10 años, y sus gastos duplicaron sus ingresos. Estábamos muy contentos de que los líderes actuales de la Ópera estuvieran tan dispuestos a poner fin a su exclusividad. Los patrocinadores ganan: mayor variedad».

Con respecto a los detalles financieros más recientes, Grenell tuiteó que «la Ópera de Washington terminó el año fiscal 2025 con un déficit de $7,2 millones, sin tener en cuenta los $5,8 millones de gastos adicionales que les asignamos. Además, las ventas de entradas de la Ópera de Washington en 2024 representaron sólo el 4% de los ingresos totales en todo el Centro, lo que hace que la Ópera represente el 8% de los ingresos combinados, pero el 16% de los gastos combinados para nosotros».

El Trump Kennedy Center ha tomado la decisión de poner fin a la asociación EXCLUSIVA con la Ópera de Washington para que podamos tener la flexibilidad y los fondos para traer óperas de todo el mundo y de los EE. UU. Tener una relación EXCLUSIVA ha sido sumamente costoso y… – Richard Grenell (@RichardGrenell) 10 de enero de 2026

Aunque los compromisos se han cancelado debido a la tormenta política y los informes han indicado una baja asistencia a muchos de los programas en curso, con un informe de octubre en el Washington Post con el titular “La venta de entradas al Kennedy Center se ha desplomado desde que Trump asumió el poder” – Los tweets de Grenell del sábado afirmaban que el centro acaba de disfrutar de “un año récord de recaudación de fondos”.

No está claro si la Ópera Nacional de Washington seguirá teniendo su temporada de primavera en el Kennedy Center o si su dirección espera reubicar algunos o todos esos eventos.

Entre los programas del calendario de la ópera se encuentra una próxima gala, de la que el compositor Stephen Schwartz figuraba como presentador y curador, hasta que anunció que no tenía planes de volver a poner un pie en el edificio. La gala ahora figura sin anfitrión ni celebridad adjunta.

El comunicado de la ópera del viernes decía que «buscaría una rescisión temprana y amistosa de su acuerdo de afiliación con el Kennedy Center y reanudaría sus operaciones como una entidad sin fines de lucro totalmente independiente». Según el informe del New York Times que Grenell consideró objetable, “los funcionarios de la Ópera dijeron que se han preparado nuevos sitios en Washington pero que no se han firmado contratos de arrendamiento”.

La ópera se ha presentado en el centro desde su inauguración en 1971.

Bajo el liderazgo de Grenell, la junta votó recientemente para cambiar el nombre del centro a Trump Kennedy Center, y al día siguiente se agregaron letras con el nombre del actual presidente en el exterior del edificio. Quienes se oponen a la medida han señalado que, legalmente, se requeriría una ley del Congreso para cambiar el nombre de un monumento nacional, por lo que continúa la disputa sobre cuál es realmente el nombre actual del lugar.

Grenell no solo estaba preocupado por la Ópera Nacional de Washington o su cuenta pirateada el sábado, sino que también dedicó tuits a cómo el gobernador de California, Gavin Newsom, “está hundiendo al estado más grande del país”, celebró el cese de la financiación de los medios públicos y volvió a publicar con aprobación el vídeo de un individuo capturado por ICE en Los Ángeles.