El director de ‘Want’, Alauda Ruiz de Azúa, se rompe ‘domingos’

En 2022, Pedro Almodóvar elogió «Lullaby», el debut característico del director vasco Alauda Ruiz de Azúa como «sin duda el mejor debut en el cine español durante años». Su primera serie, «Querer», adquirida por Arte, ganó el primer premio este año en la serie Mania, el mejor festival de televisión en Europa.

Ahora, si la reacción entusiasta de la mayoría de los revisores españoles es algo por lo que pasar, los «Dominios» («Los Domingos» de Ruiz de Azúa, la ve hacer bien en la promesa detectada por Almodóvar. Con un día de películas principales de competencia aún para tocar en San Sebastián, el drama familiar, que también sería una historia de la mayoría de edad si ese proceso fuera tan truncado, se sienta superior, la cabeza y los hombros entre otros competidores para la cáscara dorada de San Sebastián en la encuesta de los críticos de El Diario Vasco.

El título de la película se basa en una ironía, dijo Ruíz de Azúa en una conferencia de prensa de San Sebastián. Se suponía que los domingos eran un momento en que una familia española se une durante el almuerzo. En su película, los domingos muestran a una familia que se desmorona.

Una causa subyacente de contención es económica. El padre Iñaki ha dibujado un préstamo bancario contra el piso de su madre para apuntalar su fallido negocio de restaurantes. Hay poca señal de que, si la abuela de la familia muere, Maite obtendrá parte de la herencia.

Sin embargo, el catalizador de la fricción de construcción es la hija mayor de Iñaki, Ainara, quien comienza a la película rogando a Maite que persuade a Iñaki para que la deje ir a un retiro organizado por las monjas del convento de betinas locales, una orden encerrada. «¿Por qué quieres callarte con una carga de ancianas?», Pregunta Iñaki.

Resulta que el retiro es un paso en un proceso de «discernimiento», el director espiritual de Ainara, un joven sacerdote elegante explica a Iñaki y Maite, donde Ainara aprenderá de Dios, con quien ya habla a veces, dice, lo que quiere de ella. Maite intenta convencer a Ainara de tomar una decisión tan pronto: debería elegir la vida que quiere pero no antes de vivir la vida, ir a la universidad, por ejemplo, antes de elegir.

Una pregunta en la película es si Ainara ha sido profundamente herido por la muerte de su madre, que era profundamente religiosa, y la distancia de su padre, llevándola a buscar la calidez de otra madre, la madre prioresa Isabel y otro padre, el padre.

«Me siento amado por él», insiste Ainara. Ella no menciona sentirse amada por su familia. Cuando no retrocede, Maite toma una acción más radical.

«Esta es una película austera y sobria. Las texturas, los colores se repiten en la casa familiar de Ainara y el convento de betinas. Hay muy pocas tomas del cielo, Ruiz de Azúa señaló en una conferencia de prensa de» domingos «.» Quería los dos mundos que podrían parecer muy diferentes, pertenecer al mismo mundo «.

«Dominios» es producido por Movistar Plus+El mayor operador de TV/SVOD en español, así como Marisa Fernández Armenteros ‘Buenapinta Media («The Mole Agent»), Sandra Hermidida en Colosé Producciones («Sociedad de la nieve») y Maima Calvo («Herido»). 14. «»

Variedad Hablé con Ruiz de Azua antes del estreno mundial de «Dominios».

«Dominios» se enciende a una familia liberal vasca que se sorprende cuando la hija Ainara, de 17 años, anuncia que está considerando convertirse en una monja clausaria …

Un problema en la película es la fragilidad de la tolerancia, que es una tolerancia ficticia, adoptada para evitar conflictos. Una tolerancia genuina, íntima y auténtica con respecto a lo que otras personas piensan que a menudo es difícil, ¿verdad? Esa fragilidad está muy relacionada con la debilidad o fragilidad de una familia.

Es notable que Ainara le resulte más fácil hablar con Dios que con su propio padre.

Comencé a escribir «domingos» porque estaba interesado en el tema de la vocación de la religión, pero se convirtió en una nueva forma de hablar sobre el mundo familiar adulto. Una familia debe ser un refugio para el amor, donde hay más comunicación, de donde se habla de las cosas, intentando comprender a otras personas … los adultos de la película no hablan de lo que realmente sienten o sus intenciones reales. Excepto por Maite y cuando explota, todo lo hace.

También has hablado sobre la vulnerabilidad de los adolescentes …

La tensión de la película se basa en si la vocación de Ainara es espiritual, genuina, auténtica o inducida o provocada por su mundo familiar que se está debilitando. He tratado de crear un espacio donde Spectate pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Hay algo que falta, o una herida, un mundo adulto que la empuja a mirar en otro lugar para refugio, el afecto que no encuentra en casa?

Y sugiere que ambos factores funcionen …

Es complejo. Pero no todas las chicas que van a una escuela secundaria religiosa o un retiro terminan convirtiéndose en monjas. Entonces, aunque el mundo religioso puede empujarla en esa dirección, tienes las sensaciones allí, la está impulsando más.

Dos fuentes de emoción en la película es el uso de la música, «Into My Arms» de Nick Cave, utilizada en la película y el trailer, que Ainara canta en el coro de la escuela, y la música religiosa cuando Ainara y sus amigos van a un disco y experimentan el primer amor. Hay una sensación de la liturgia de tal escena, un sentido del sagrado secular …

Es una de mis secuencias favoritas. Además de sus dilemas éticos y políticos, la película intenta evocar una sensación de lo espiritual, sentirse vivo, buscar algo más que no necesariamente se encuentre en un convento. Me gustó la idea de que incluso aquellos de nosotros que no somos creyentes necesitamos creer en algo, que puede ser la familia que creamos o nuestra pareja.