El director de ‘Virtual Girlfriends’ habla sobre cómo Doc trata sobre la soledad, no sobre el sexo

Barbora Chalupová seguirá Fanáticos documental “novias virtuales” con una película de ficción con el título provisional “On Tranquility of Mind”, inspirada en su personaje secundario conocido con el sobrenombre de Madame Cobra.

«Se está centrando en las prácticas sadomasoquistas y tiene una historia de fondo realmente interesante. Después de pasar mucho tiempo explorando temas similares en un documental, estoy lista para hacer algo diferente, pero todavía quiero usar mi experiencia. Tendrá un guión y abordará temas de manipulación, pero lo haré con no actores y sus clientes reales», dice. Variedad.

Antes de “Virtual Girlfriends”, elegida como película de apertura del Festival Internacional de Ji.hlava. Festival de Cine Documental – Chalupová ya exploró los universos en línea en “Caught in the Net”, codirigida con Vít Klusák y sobre depredadores sexuales que explotan a niñas menores de edad.

«Cinco años después, nos enfrentamos a un panorama muy diferente: las mujeres adultas están tomando el control y reconociendo el potencial financiero de sus cuerpos. Tenía curiosidad por saber cómo funciona realmente este negocio y si es cierto que si una mujer se desnuda en línea, inmediatamente se convierte en millonaria, que es lo que los medios parecen decirnos».

En la República Checa, los creadores de Onlyfans también están empezando a reclamar su espacio en la esfera pública: “No se llaman a sí mismos trabajadores sexuales, son ‘creadores de contenidos’ y estos hombres son ‘fans’”, subraya, pero dudaban en aparecer en la película.

«La mayoría dijo que no, explicando que una película es diferente de la actividad en línea: es el medio de sus padres y abuelos. Luego encontré a Inked Dory, que estaba dirigiendo talleres para creadores de contenido. Gracias a ella, pudimos conocer a mujeres que están al comienzo de su viaje, como Rosalinda y Tinix».

Pavla Klimešová, que produce para Helium Film junto a Monika Lošáková y Simona Hrušovská, y que se encuentra entre los productores emergentes de este año en el festival, añade: «Eslovaquia es un país muy religioso en comparación con la República Checa. Allí, en realidad, es un gran problema si eres un creador de OnlyFans. Todavía existe este estigma. Dicho esto, incluso en la República Checa puede ser difícil mantener un trabajo normal. Una de nuestras protagonistas lo perdió precisamente por su contenido”.

Y, sin embargo, muchos están considerando unirse a las filas de OnlyFans.

«Tenemos podcasters famosos que son raperos y han empezado a invitar a creadores de Onlyfans a hablar de negocios. Los respetan porque están ganando dinero», dice Chalupová, argumentando que la generación más joven parece estar de acuerdo.

«Muchas chicas lo están considerando en lugar de solicitar un trabajo en un restaurante de comida rápida, pero es importante saber que se vuelve difícil, puede llevar a la depresión o a la pérdida de privacidad. Quería mostrarlo todo muy honestamente».

Ella señala: «Cuando me acerqué por primera vez a los creadores, les dije que quería ir detrás de escena y mostrar su motivación. No había ningún guión, sólo mi curiosidad y mi pasión».

Con el director de fotografía Šimon Havel, necesitaba filmar su contenido sin explotar. «Trabajamos con planos generales y simplemente lo observamos todo. De esta manera, el material que obtienes no es exactamente sexy. Es simplemente una vida normal». Pero no sólo se lo muestra a las mujeres.

«Me preguntaba por qué millones de hombres compran este contenido cuando hay tanta pornografía gratis en línea. Me comuniqué con usuarios de Onlyfans y uno de ellos me dijo que estaba cansado del rechazo constante. De esta manera, consigue una ‘novia en línea’ que lo ‘aprecia’ pero que aún puede sentarse solo frente al televisor».

Otros tienen relaciones estables.

«Según las estadísticas, más del 90% de estos hombres mantienen una relación. Tienen esposas y novias, pero en su ‘menú’ las mujeres también ofrecen llamadas íntimas en línea. Esta película no trata sobre sexo, sino sobre la soledad», dice Chalupová, retratando también las relaciones personales de los creadores de contenidos, que no ocultan su profesión.

“Uno de sus socios se considera flemático y así lo trata”, sonríe.

«Creo que a veces no saben lo que hacen sus novias con sus clientes. No se dan cuenta de cuánto tiempo tienen para pasar con ellos. Es un gran esfuerzo emocional, pero el dinero puede ser muy significativo para el hogar. Entonces, ¿tal vez sea un pequeño peaje a pagar?».