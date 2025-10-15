El director de Trans7 Sowan va al internado islámico de Lirboyo acompañado de figuras de NU, el internado islámico pide que Chairul Tanjung también venga

Kediri, VIVA – fiestas Trans7 visitar el internado islámico (internado islámico) lirboyo en Kediri, Java Oriental, el miércoles 15 de octubre de 2025. Esta visita fue una forma de disculpa directa por el programa Xpose Uncensored, que se consideró insultante para los kiai y la vida del internado islámico de Lirboyo.

El grupo Trans7 estuvo dirigido por el director de producción Andi Chairil y acompañado por la figura de NU y ex presidente del Consejo de Prensa, el profesor M. Nuh. Llegaron al internado islámico de Lirboyo alrededor de las 10.05 am.

La reunión tuvo lugar en el edificio de la fundación del internado islámico de Lirboyo y a ella asistieron varios cuidadores del internado islámico. KH Anwar Mansurel cuidador principal del internado islámico de Lirboyo no estuvo presente.

KH Abdul Mu’id Shohib (Gus Muid) calificó la reunión como una oportunidad para la amistad y la aclaración.

Gus Muid ofrece información en el internado islámico de Lirboyo

«La reunión fue una reunión. Durante la reunión, Trans Corp y Trans7 dieron aclaraciones, estábamos en una posición de escucha», dijo Gus Muid, citado por VIVA Jatim.

Según Gus Muid, el representante de Trans Corp que estuvo presente, se disculpó directamente. Sin embargo, debido a que la persona mencionada en la transmisión fue KH Anwar Manshur, la persona en cuestión tiene derecho a responder.

«Anteriormente, el Sr. Aziz (Trans Corp) expresó una disculpa. Debido a que el objetivo en este contexto (en la transmisión de Trans7) era el padre KH Anwar Manshur, por lo que por supuesto sólo él tiene derecho a responder», dijo.

Internado islámico Lirboyo Minta Presidente Tanjung Ir directo hacia abajo

Gus Muid cree que la disculpa debería ser entregada directamente por Chairul Tanjung como fundador y propietario de CT Corp.

«Y, por supuesto, como esta es responsabilidad del máximo líder de Trans Corp, es apropiado que el presidente Tanjung lo transmita», subrayó.

Trans7 admite negligencia

Anteriormente, el director de producción de Trans7, Andi Chairil, había expresado una disculpa abierta a través de la cuenta oficial de Instagram de Trans7.

«Admitimos que el contenido del informe fue negligente en el sentido de que no llevamos a cabo una censura profunda del material externo», dijo Andi.

Hizo hincapié en que su partido no eludiría su responsabilidad y se había disculpado directamente con uno de los hijos de KH Anwar Manshur.