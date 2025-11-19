El director de ‘Toy Story 5’ defiende hacer la quinta película

“Historia del juguete 5» director Andres Stanton está defendiendo el proceso pixar franquicia a pesar de los temores de algunos de que se esté estirando con demasiadas secuelas. hablando con revista imperioEl ganador del Oscar por “Buscando a Nemo” y “Wall-E” dividió la franquicia en la trilogía original y luego todo lo que viene después (“Toy Story 4” de 2019 y la próxima quinta entrega). Dado que la relación entre los niños y los juguetes continúa evolucionando con las nuevas generaciones, Stanton sugirió que no hay límite en la cantidad de películas de “Toy Story” que se pueden hacer.

«Así que ‘3’ fue el final… de los años de Andy», dijo Stanton a Empire. «A nadie le están robando su trilogía. Pueden tenerla y nunca ver otra si no quieren. Pero siempre me ha encantado cómo este mundo nos permite abrazar el tiempo y el cambio. No hay ninguna promesa de que permanezca en ámbar».

En “Toy Story 5” Woody, Buzz, Jessie y el resto de la querida pandilla se enfrentan a una tableta tipo iPad llamada Lilypad. Stanton dijo que la película «ni siquiera trata realmente de una batalla sino de la comprensión de un problema existencial: que ya nadie juega con juguetes».

«La tecnología ha cambiado la vida de todos, pero nos preguntamos qué significa eso para nosotros y para nuestros hijos. No podemos salirnos con la nuestra haciendo de la tecnología el villano», añadió Stanton.

“Toy Story 5” llega seis años después de “Toy Story 4”, que se convirtió en la película más taquillera de la franquicia hasta el momento con mil millones de dólares en la taquilla mundial. La entrega también ganó el Oscar a la mejor película animada, siguiendo los pasos de “Toy Story 3”. Los actores de voz Tom Hanks y Tim Allen regresan como Woody y Buzz, respectivamente, junto a Joan Cusack como Jessie, Blake Clark como Slinky Dog y Tony Hale como Forky. Conan O’Brien se une a la franquicia como Smarty Pants, mientras que Greta Lee, la favorita de “Past Lives”, le da voz a Lilypad.

“Toy Story 5” se estrena en cines el 19 de junio de 2026, de Disney y Pixar.