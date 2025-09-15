El director de ‘The Last Dive’ habla de manteca de manteca

En «La última inmersión«, El director Cody Sheehy sigue a Terry Kennedy, un ex hell de Manta Ray Conservationist, de Manta Ray, en un viaje personal al Mar de Cortez de México.

Después de un período en la cárcel, Kennedy, un veterano de la Marina, desarraigó su vida y se mudó a un velero anclado en el Mar de Cortez en la década de 1980. Vivía en un bote llamado Erotica. Entre las fiestas en bote, Kennedy encontró la paz que estaba buscando cuando formó un vínculo inesperado con una manta oceánica gigante de 22 pies que Kennedy llamó a Willy. El pez golpearía sus alas contra el casco del velero de Kennedy, lo que indica que quería nadar con Kennedy. Durante 19 años, Kennedy se aferró a la espalda de Willy mientras exploraban las profundidades del océano. Kennedy tomó numerosos videos de su tiempo con Willy y otras Manta Rays, lo que permitió a la comunidad científica estudiar ampliamente los peces.

«The Last Dive» sigue a Kennedy, de 83 años, cuando regresa al Mar de Cortez después de varias décadas en busca de un último viaje con Willy.

Sheehy conoció a Kennedy en México hace ocho años. El director fue inicialmente escéptico de las historias de Kennedy sobre montar una manta gigante. Eso cambió cuando Kennedy le mostró a Sheehy su vasta colección de videos caseros que documentaron la mayoría de sus excursiones submarinas con Willy.

«De repente me di cuenta de que Terry tenía la capacidad de inspirar a una generación completamente nueva de la forma en que Jacques Cousteau había hecho tantos años antes», dice Sheehy. «Todos deberían saber ahora que el océano está en problemas. Pero para mí, es personal. Vivo con mi esposa y mi hijo de 2 años en un velero. Durante los últimos 20 años, he visto desaparecer la vida en el océano. Me pregunto si mi hijo heredará un océano vacío o estará lleno de vida pronto?»

Sheehy está trabajando actualmente con John Sloss para encontrar distribución para el DOC.

Variedad Habló con Sheehy en el Camden Inti de Maine. Festival de cine donde «The Last Dive» se proyectó el 13 de septiembre.

Al comienzo del doctor, está claro que Terry duda de hablar sobre su pasado, pero lograste que se abriera. ¿Cómo lo hiciste?

Sheehy: Creo que tener a alguien que estaba dispuesto a hacer preguntas difíciles y sentarse con él y algunas de las partes más duras de su vida, y ayudarlo a repensarlo y procesarlo fue difícil para Terry. Había enterrado mucho. Pero creo que hacer esta película fue en última instancia una forma de terapia para él.

En las notas de producción del documento, afirma: «Esta película contiene imágenes de daños animales y presenta interacciones humanas con rayos de manteca que ya no están permitidas o recomendadas». Entonces, ¿nadie, incluido Harry, puede montar mantos rayos?

Terry hizo muchos comportamientos que la comunidad de buceo ya no permite y por una buena razón. Manta es muy amigable, por lo que sería fácil tocarlos y hacer cosas como lo que hizo Terry, y a las mantas les encanta. Pero ahora hay tantos buzos que la comunidad de buceo ha adoptado una buena práctica de tratar de no tocar todo en el océano todo el tiempo porque podría destruir el océano. Entonces, los días de montar rayos se han ido.

Trabajaste con el documental Whisperer Mark Monroe para ayudarte a estructurar la película. ¿Cómo influyó en la película?

Mark tiene una capacidad increíble para comprender una historia y decir: «Si haces esto de esta manera», y de repente esa sugerencia transforma todo. No entró al final de la película cuando estábamos editando. De hecho, comenzamos a trabajar juntos antes de filmar algo. Escribí (el Doc) y lo estructuré, y luego lo ejecutaría por Mark. Intentamos averiguar qué podría ser posible o no posible, y finalmente fuimos y lo disparamos.

¿Entonces escribiste el documento antes de comenzar a filmar?

Sí. Traté de imaginar cómo la historia podría estructurarse tanto como sea posible antes de la sesión. Obviamente, una vez que comienza el tiroteo, las cosas cambian y disparas cosas que no esperabas. Supongo que escribirlo todo es probablemente una forma de auto-calentamiento.

«The Last Dive» debutó en el Festival de Cine de Tribeca a principios de este año. Ciff es tu cuarto festival con la película. ¿Qué te atrajo de Camden?

Tiendes a conocer a mucha gente de la industria en este festival. También solo eligen solo unas pocas películas, lo cual es bueno, y todos saben que será un momento divertido.