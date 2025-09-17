El director de ‘The Gravedigger’s Wife’ prepara la película sobre Hitvoman Somalí

Cineasta somalí finlandés Khadar Adoreus Ahmedcuyo debut característica «The Gravedigger’s Wife» se estrenó en la Semana de los Críticos de Cannes en 2021, está desarrollando su seguimiento, «Thundering Smoke», que sigue a una hitvoya somalí de mediana edad que regresa a su aldea para buscar venganza contra un despiadado jefe del crimen.

Ahmed presentará el proyecto en Asunto de cine finlandésUn evento anual de la industria que se ejecuta paralelo al Helsinki Intl. Festival de cine – Love & Anarchy, que tiene lugar del 24 al 26 de septiembre.

«Thundering Smoke» se encuentra en un pueblo somalí donde Barni, una misteriosa bitadera de unos cincuenta años, resurge dramáticamente años después de desaparecer sin dejar rastro. Allí tiene la intención de vengarse de un gángster vicioso, Ardo, que gobierna el pueblo con puño de hierro.

Una noche fatídica, un joven director de orquesta es testigo de una pelea de espada mortal entre Barni y miembros de la pandilla asesina de Ardo. Impulsado por una curiosidad insaciable sobre la misteriosa mujer mayor, se establece en una misión secreta para rastrearla y descubrir su verdadera identidad, una búsqueda que lo colocará en un curso peligroso.

Escrito y dirigido por Ahmed, «Thundering Smoke» es producido por Sébastien Onomo para el equipo de producción francés Special Touch Studios, en coproducción con Minna Haapkylä para Rabbit Films, con sede en Helsinki, Adrien Chef de Luxembourg Baseding, Paul Thiltges Distripions, Elisa Fernanda Pirir de Norway’s Streas y Canadian Production. Producciones.

Hablando con Variedad Antes del Affair del cine finlandés, Ahmed describió su segunda característica como una «película mucho más ambiciosa» que su aclamado debut, llamándolo un intento de «empujar realmente los límites [and] Vea qué tan lejos puedo llegar como cineasta «.

«Realmente es una película de campo transversal que combina fantasía, romance, suspenso, drama. Hay muchos elementos samurai», dijo. «Sigue un viaje emocional de estas dos almas solitarias de dos mundos diferentes, dos generaciones diferentes, un niño que está experimentando amor por primera vez, y esta mujer mayor que ha renunciado durante mucho tiempo al amor, y el vínculo inesperado que forman».

El director señaló los paralelos entre sus dos películas, que él imagina como parte de una trilogía «sobre las longitudes que las personas pueden ir por las personas que aman», aunque con su último esfuerzo, «el enfoque es completamente diferente» de «la esposa del gravedigger».

Con los socios de la ambiciosa coproducción de cinco países ya en su lugar, Ahmed espera comenzar a la exploración de ubicación en África Oriental a finales de este año.

Nacido en Mogadiscio, Ahmed dejó a Somalia cuando era adolescente y ha pasado la mayor parte de su vida adulta en Helsinki, donde se cortó los dientes como cineasta. Después de escribir y dirigir una serie de pantalones cortos bien transitados, incluida una colaboración con el compatriota finlandés y el director de «Compartimento No. 6» Juho Kuosmanen, hizo su debut como director con «The Gravedigger’s Wife».

La película, que cuenta la historia de una familia afectada por la pobreza en Djibouti tratando desesperadamente de financiar una operación renal, disfrutó de una fuerte carrera en el festival después de inclinarse en la semana de los críticos con elogio y abrió el asunto de cine finlandés de ese año. Variedad‘s Guy Lodge lo describió Como una «característica de debut conmovedormente conmovedora» que «identifica una cepa universal de injusticia social, pero la presenta con suficiente especificidad cultural granulada para destacar de otros dramas de jabón sobre el tema». La película fue la presentación de Somalia para el Premio Internacional de la Academia Internacional.

Mientras que «The Gravedigger’s Wife» fue una ruptura inesperada del Cuerno de África, una región con una pequeña huella cinematográfica en el escenario global, tal vez nadie estaba tan sorprendido por el éxito fugitivo de la película como Ahmed. «En ese momento, ni siquiera sabía si quería dirigir, solo quería ser un guionista», dijo. En poco tiempo, sin embargo, reconoció que «podría nunca encontrar a alguien que pueda contar esta historia de la forma en que quiero contarla».

La película no solo marcó el debut de Ahmed como director cinematográfico, sino su primera aventura cinematográfica en África, después de filmar sus cortos anteriores en Finlandia. La experiencia fue una revelación para el jugador de 44 años, que admite que fue solo «más tarde en mi vida que descubrí el cine africano».

«Realmente me enamoré de [African films]. Me relaté más con ellos que con las películas de Hollywood o Bollywood «, dijo, citando a cineastas pioneros como Ousmane Sembène y Djibril Diop Mambéty, Mahamat-Aseseh Haroun de Senegal y el director maliense Mauritano Abdderrahmanako.» Ese fue la forma en que mi relación es mi deseo de hacer películas en las películas en las películas en las iniciadas «».

Esa historia de amor solo se ha profundizado con el tiempo, y sus propias experiencias detrás de la cámara.

“Una vez que llegamos a Djibouti y comenzamos a disparar [‘The Gravedigger’s Wife’]Me enamoré aún más, simplemente por todas las posibilidades que el país nos ofreció como cineastas «, dijo.» Los colores, el sol. Simplemente te das la vuelta, y es un paisaje completamente diferente «.

Solo tomó 21 días disparar su debut, y aunque el presupuesto de «Thundering Smoke» permitirá a Ahmed trabajar a mayor escala, África solo parece capaz de ofrecer un lienzo lo suficientemente amplio para la visión del director. «Son solo infinitas posibilidades», dijo.