El director de ‘The Badgers’, Paul M. Lundø, Trilogía de conversaciones, debute clips

Saluda a «Los tejones«Porque están aquí para quedarse.

«Va a ser una trilogía que nos lleva a un viaje mucho más grande», dijo el director de Norwegia Paul M. Lundø Variedad.

«Ya tenemos el primer borrador de la secuela y tenemos sinopsis para todos.

En la película familiar de Lundø, haciéndose eco de viejos clásicos que se encuentran en el presente, Berny huérfano (Nils Elias Lea Olsen) sueña con convertirse en un explorador y uno de los «Badgers», al igual que su difunto padre. Pero la madre adoptiva, Gerdy (Caroline Johansen), no se enterará de eso.

Según David L. Leader, el objetivo siempre ha sido el objetivo de la producción de 73 ojos, expandir la historia a una franquicia. «Ha sido nuestra visión desde el primer momento», dijo.

«La gente quiere historias sólidas que los lleven a donde no pueden ir, incluso de regreso a su propia infancia. Con la animación que se hace cargo, ha habido un vacío en el mercado para la acción en vivo [family films]. Pero si tienes una buena película, la gente la querrá. Lo creo como productor y como padre «.

Vendido por Picture Tree International«The Badgers» se mostró en el Festival Internacional de Cine Noruego Haugesund después de el mundo del mundo en Locarno. Debuta clips exclusivos aquí.

«Es una carta de amor a las películas de la década de 1980 que me definieron y una carta de amor a mis propios hijos. Quería darles el mundo de Indiana Jones y ‘The Goonies’, pero también quería hacer algo para toda la familia», admitió Lundø, que también solía ser un explorador.

«Es una organización muy antigua y romántica. La idea original detrás de esto era tan simple: ¿qué significa ser ciudadano? En cierto modo, es un microcosmos de toda la sociedad».

Su protagonista, que se identifica cuando era niño, necesita aprender a navegar.

«Los adultos intentan definirlo, pero él necesita encontrar su propio camino. Al principio, está engañando y fingiendo ser algo que no es. No es su padre».

Lo que lo hace más difícil es que los adultos alrededor de Berny están tan perdidos. Ingrese a Gerdy: un autoproclamado activista que intenta ser «la voz de los sin voz», a pesar de que nadie le ha pedido.

«Esta película es en gran medida una sátira política, pero alegre. Amo a todos estos personajes, incluso Gerdy, porque conozco a estas personas. ¡Son mis amigos!», Se rió Lundø. «No quería que esto fuera demasiado didáctico, pero tenía que haber algunas partes aterradoras; deberías tener miedo, y luego deberías animar. Bernt se vacuna después de que un tejón lo muerde y esa es la película [in the nutshell]. A veces, debemos sentirnos incómodos para ganar fuerza «.

Ver «Indiana Jones y el Templo de Doom» cuando era niño le dio pesadillas: «Esta pobre persona estaba siendo bajada en la lava y tuve que parar, porque mis padres regresaron. ¡Todavía me persigue!» – Pero también inspiró muchos juegos. Ahora, al comprometerse a hacer una película con niños protagonistas, tuvo que enfrentar otro miedo.

«Estaba realmente asustado. David me envió a un curso en el que podía aprender a dirigir a los niños y me encantó, pero cada persona allí tenía exactamente el mismo problema», recordó. «Los niños son impredecibles. Nunca se sabe cuál será el resultado final. Me di cuenta de que teníamos que convertirlo en un juego también».

Él señaló: «Quería darles a los niños algo que los hiciera salir y jugar en su propio patio trasero, algo que los convencería de que las aventuras están a la vuelta de la esquina. Todo lo que debemos hacer es dejar nuestros teléfonos».

Hasta ahora, parece estar funcionando.

«El mayor cumplido que he recibido hasta ahora fue cuando escuché que los niños recrean la escena de ellos que se arrastran en la guarida del tejón. Extraño la libertad de mi infancia y quiero que por mis propios hijos, pero también soy un padre asustado. Hay muchos peligros reales por ahí, y malos.