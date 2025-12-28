El director de ‘Soy Chevy Chase y tú no’ habla cara a cara con Chevy

Marina Zenoviches “yo soy persecucion chevyand You’re Not» no es el típico documental sobre celebridades. Desde el principio de la película, queda claro que el comediante de 82 años no tenía ningún control editorial sobre el proyecto.

Un minuto después del documental de CNN, se puede escuchar a Zenovich (“Lance”, “Robin Williams: Come Inside My Mind”) fuera de cámara diciéndole a Chase: “Solo estoy tratando de entenderte”.

Su respuesta: «No jodas. No va a ser fácil para ti».

«¿Por qué no va a ser fácil?» pregunta Zenóvich.

«No eres lo suficientemente brillante», dice Chase inexpresivamente. «¿Cómo es eso?» Entonces el comediante sonríe.

Zenovich dice que, si bien la respuesta de Chase la tomó por sorpresa, también se sintió aliviada.

«Nunca había hecho una entrevista en la que alguien fuera tan grosero conmigo», dice Zenovich. Variedad. “Pero al ir a la primera entrevista con él estaba muy preocupado por cómo iba a decirle algo como: ‘Todo el mundo piensa que eres un imbécil’. Pensé que si lo hacía, me echaría de su casa. Así que en el momento en que me dijo eso, tuve una manera de entrar”.

El documental, que se estrenará el 1 de enero en CNN, muestra el ascenso de Chase desde su éxito en “Saturday Night Live” hasta su papel protagonista, sus tres matrimonios, su adicción a la cocaína y el alcohol. insuficiencia cardíaca que llevó a un comaabuso infantil, depresión, un programa de entrevistas fallido y las diversas disputas de la estrella en el set con actores como Terry Sweeney y todo el elenco de la comedia de NBC «Community».

«Quería descubrir quién era la persona real detrás del hombre conflictivo, cauteloso y algo frágil que vemos en cámara», dice Zenovich. «¿Qué había detrás de la superficie de su ligeramente intimidante bravuconería de superestrella? ¿Había alguna conciencia de sí mismo allí? Después de haber entrevistado a Chevy detalladamente, debo decir que sí, todo está ahí, y también mucho dolor y angustia».

Además de Chase y su familia, el documental incluye entrevistas reveladoras con antiguos colaboradores y confidentes de la estrella, incluidos Mike Ovitz, Dan Aykroyd, Beverly D’Angelo, Goldie Hawn, Lorne Michaels, Ryan Reynolds y Martin Short.

Variedad habló con Zenovich y su esposo, y su socio de producción desde hace mucho tiempo, PG Morgan, sobre por qué Chase decidió hacer el documental y conseguir que alguien, cualquiera, de “Community” diera una entrevista.

Han trabajado juntos en bastantes documentos sobre celebridades, incluidos “Lance”, sobre Lance Armstrong, “Robin Williams: Come Inside My Mind”, “Richard Pryor: Omit the Logic”, “Jerry Brown: The Disrupter” y “Roman Polanski: Wanted and Desired”. ¿Dónde califica Chevy Chase en el medidor de dificultad?

Zenovich: Cuando me senté por primera vez con Lance Armstrong, él estaba sentado en el borde de un asiento y listo para entrenar conmigo. Eso es emocionante porque no sabes lo que vas a conseguir. Luego hice a Jerry Brown, con quien intenté hacer eso, pero no tenía ningún interés. Entonces, cada persona es diferente. Chevy estaba dispuesto a ir allí, pero se detendría. No llegaría hasta el final. Las entrevistas con él fueron muy duras.

Morgana: Había muchas incógnitas en las entrevistas. Chevy es increíblemente ingenioso y siempre está activo, por lo que debes poder enfrentarlo cara a cara. También es un poco intimidante y teníamos muchas cosas de las que queríamos hablar con él: las buenas y las delicadas.

Cuando se trata de documentales sobre celebridades, la celebridad suele promocionar algo como una gira, una línea de moda o un libro. Chase no estaba promocionando nada.. ¿Por qué crees que quería hacer esta película?, ¿Cuál no es exactamente un retrato halagador de él?

Zenovich: Alguien escribió un libro sobre él, y no creo que eso [Chase’s] A la familia le gustó. Creo que estaban tratando de corregir un error. No sé si creen que lo hicieron porque ha sido duro. [The doc] Fue una experiencia dura para él y su familia, pero creo que al final lo agradecen.

Morgana: Supongo que como familia sentían que él no estaba recibiendo lo que le correspondía. Que ha habido toda una serie de documentales sobre otras personas de su generación. Creo que le dolió que no hubiera tenido el mismo reconocimiento.

¿Crees que las personas que dijeron que no a las entrevistas, como Steve Martin y Christopher Guest, realmente decían: «No nos gusta el tipo»?

Zenovich: No puedo responder por ellos, pero creo que las ausencias hablan por sí solas. Ya sea para programarlo, hacerlo personal o guardarlo para su propio documento. Al final, creo que conseguimos la combinación adecuada de personas. Al principio me decepcionó que no tuviéramos más personas de la “Comunidad”, pero hay cosas de las que la gente no quiere hablar.

¿Qué tan difícil fue lograr que alguien de “Comunidad” se sentara contigo?

Todos dijeron que no. Me encontré con Dan Harmon (creador de “Comunidad”) en una proyección de “Deaf President Now!” y obtuve su número. Estaba tan emocionado. Pensé que iba a suceder pero luego se negó. Tuve mucha suerte de contar con Jay Chandrasekhar (director de «Comunidad»). Tiene una entrega tan increíble y estaba dispuesto a ir allí. Si Jay hubiera dicho que no, me habría jodido.

“Soy Chevy Chase y tú no” se estrena el jueves 1 de enero en CNN. La película se transmitirá en vivo para suscriptores de televisión paga a través de CNN.com, CNN Connected TV y aplicaciones móviles el 1 de enero.