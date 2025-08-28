El director de Souffleur ‘Gastón Solnicki establece la próxima película

El director argentino Gastón Solnicki ha terminado su trilogía vienesa con Willem Dafoe-Sarra «El soplador. » Pero ya está desarrollando una «película histórica a gran escala» sobre su propio abuelo, el maestro de ajedrez nacido en polaco Miguel Najdorf.

«Era una persona muy singular y un personaje increíblemente carismático cuya historia aún no se ha contado. Su vida es una de las grandes 20th-Century Odysseys. Tenía solo 18 años cuando falleció en Marbella, sobre una mesa de póker «, recuerda Solnicki, a quien le gustaría dispararlo» en todo el mundo «.

«Compartió momentos con todas estas figuras icónicas que lo admiraban, desde Kirk Douglas hasta Perón, desde Bobby Fisher hasta Che Guevara. Ese es mi próximo proyecto, más ambicioso, donde el personal, autobiográfico, histórico y político se une bien».

Solnicki está emocionado de volver a trabajar en Buenos Aires, «aunque sea un momento difícil», admite. «Estamos experimentando una administración vergonzosa y el cierre del Instituto de Cine». Pero antes de abordar eso, estrenará «The Souffleur» en Venecia, marcando su tercera vez en el festival después de «Kékszakálú» y «Introuzión All’oscuro».

«Willem básicamente se me acercó y me dijo:» ¿Entonces puedes hacer una película en dos semanas? » También hubo una coincidencia interesante.

Trabajar juntos fue «salvaje», admite Solnicki, quien emitió la estrella en un papel de gerente de hotel dedicado Lucius. Después de trabajar allí durante 30 años, descubre que el edificio se ha vendido a un desarrollador argentino.

«Mis películas realmente se unen en la edición, en el set, tanto sucede de una manera muy espontánea. Willem fue muy valiente, lo que me impresionó, que alguien de su talento y experiencia aún sería tan ambicioso como actor», dice.

«Era tan abierto, pero también muy riguroso con su tiempo porque tiene todos estos otros compromisos. Quería hacer una película más ambiciosa, pero Willem insistió en que hago lo que siempre hago, lo cual era imposible, precisamente porque estaba en ella. Eran como Herzog y Kinski, volviendo el cabello gris», se ríe.

«Al principio, y me encanta citar a John Cage aquí, lo que estábamos haciendo era tratar de entender lo que estábamos haciendo».

Lucius no quiere soltar su universo que se desvanece. Pronto, recluta a otros para ayudarlo a salvar lo que considera en casa.

«Mi psicoanalista, que falleció recientemente, diría que la hospitalidad fue la mayor invención de nuestra cultura», argumenta Solnicki. Hacer una película en un hotel en funcionamiento demostró ser un desafío.

«Fue una estructura que nos protegió, pero también nos dio muchas dificultades. Es una pieza peculiar de la historia y [architectural] estilos. La gente lo ve como una especie de colocación de productos, que fuimos contratados por el hotel, pero no fue el caso en absoluto ”, bromea.

«Este personaje, Lucius, está tratando de preservar algo que ya se ha ido. Es algo muy presente en esta trilogía. Todos estos gestos y rituales están desapareciendo, pero aún palpables, y filmables, en algunos lugares, siendo Viena uno de ellos».

Solnicki encontró «una cierta oscuridad» en la cultura allí, proviene de una familia judía inmigrante, pero también una ternura increíble.

«Cada vez que lo pones, es tan conmovedor. El personaje interpretado por Lilly Lindner es un buen ejemplo de eso y Willem fue muy conmovido por ella. Quería trabajar con no actores. Vio eso en mis películas anteriores. Me dijo que deberíamos hacer algo juntos que ninguno de nosotros podía hacer solo. Lo cual era muy generoso».

«Estoy muy feliz de haber logrado hacer una película que me parezca muy personal, pero al mismo tiempo, mucho más clásico. Y con Willem, que le brinda tanto poder».

La trilogía de Solnicki, que también incluye «un paquete de amor», podría haber terminado, pero aún así se preocupa por la ciudad.

«Solía ​​viajar mucho con mi familia ya que era joven y puedes verme en algunas de las fotos de la película. Gustav Mahler dijo que si el mundo estaba terminando, se mudaría a Viena porque allí, todo sucede 100 años después», señala.

«Siempre estoy abierto a lugares reales y personas reales, y Viena ha sido mi cinecittà. Podría aprovechar las cosas allí que no podría hacerlo en otras ciudades».

Sus películas nunca están preestructuradas, insiste. «O pre-Anything».

«El cine es donde la intuición pesa mucho más que la lógica racional. En una proyección en Francia, una señora mayor me dijo una vez:» No entendí mucho de lo que acabo de ver, pero disfruté no entendiéndolo «. La comprensión puede detener la emoción.

«The Souffleur», vendido por Magnify, es producido por Little Magnet Films, Filmy Wiktora, Primo y KGP FilmProduktion. Debuta el teaser aquí: